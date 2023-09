“En poco tiempo todo estaba lleno de sangre”, la reconstrucción del crimen contada por Daniel Sancho

Según la versión que ofreció Daniel Sancho cuando reconoció ser el autor de la muerte de Edwin Arrieta, el móvil del crimen se debía a las amenazas que el cirujano colombiano le estaba haciendo para que no dejaran la relación que tenían. El propio Sancho llegó a decir que se encontraba en una ‘jaula de cristal’ y que Arrieta habría amenazado con matarlo.

Cuando Daniel Sancho acudió a denunciar la desaparición de su amigo los agentes ya tenían su nombre y lo estaban buscando como presunto autor de la muerte de Edwin Arrieta, ya que sus primeros restos biológocos ya habrían aparecido en el vertedero de la isla en la que se encontraban. Una serie de torpezas en sus actos hizo posible que los policías dieran con él en menos de 24 horas desde que se produjo el crimen.

Más de un mes después de la muerte de Edwin Arrieta, el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, ha tenido acceso, en exclusiva, a las grabaciones de la reconstrucción de los hechos, en las que se ve a Daniel Sancho explicando, en inglés, como se deshizo del cuerpo de su compañero.

Reconstrucción del crimen

Durante la reconstrucción, que da comienzo en el hotel en el que se produjo la muerte de Edwin, Daniel le explicó a los agentes que él estaba sentado en la cama mientras que Arrieta estaría sentado en frente de él. Un policía le preguntó de qué estaban hablando en ese momento y él contesta: “Un poco de todo, de lo que ya os he contado”.

Al parecer y siempre según la versión del autor del crimen, Edwin estaba deshaciendo su equipaje mientras conversaba con él y le decía que no podían dejar la relación, amenazándolo. Entonces, cuenta Daniel, Edwin se levantó para pedirle que mantuvieran relaciones sexuales y él le propinó un puñetazo que lo dejó caer al suelo.

El policía le insta a que diga dónde golpeó a Arrieta para que, de esta manera, puedan cotejar sus palabras con los resultados de la autopsia. Esto quedó demostrado que era verídico más tarde así como dejó claro que no fue la causa de la muerte del cirujano colombiano.

Daniel Sancho fue a cogerlo de donde estaba y Edwin, explica, lo agarró y le mordió, lo que hizo que Sancho nuevamente lo empujara, dejándolo caer mientras se golpeaba contra el lavabo. “En poco tiempo todo estaba lleno de sangre”, contó el joven español a la Policía tailandesa. En ese momento el chico dijo no recordar bien si lo volvió a golpear o se apartó, pero detalló que estuvo aproximadamente dos horas en la habitación, dando vueltas.

Después lo metería bajo la ducha para limpiar el cuerpo. “Encendí la ducha para que el agua se llevara la sangre”, explicó. “Lo dejé ahí y empecé a traer las bolsas”, prosiguió. “Traje la sierra, el machete”. Entonces cuenta que le quitó el reloj y la cartera y empezó a desmembrar el cuerpo, empezando por las manos. Preguntó a los agentes, durante la explicación, si era realmente necesario explicar cómo había descuartizado a su compañero.

Los Policías le responden que no es necesario y Daniel, visiblemente abrumado, intenta esclarecer como prosiguió, pero los agentes cortaron su relato antes de que acabara. Tras esto Daniel pondría todo en el interior de las bolsas y trataría de deshacerse de ellas repartiéndolas por conteneros, algunas de ellas, y tirando al mar el resto.

Durante la reconstrucción del crimen Daniel critica que con las esposas “es imposible hacer nada”, algo que le comunica a la traductora. Esto posibilita que los agentes le liberen las muñecas para que continúe relatando los hechos, algo que suele ser habitual en este tipo de casos, también en España.

La autopsia

Tres semanas después del crimen y de que se produjera su reconstrucción, la autopsia realizada al cuerpo de la víctima desvelaría, sin embargo, que Edwin no murió cuando se golpeó contra el lavabo sino que lo hizo después, cuando Daniel le cortó el cuello. Esto no casaría, por tanto, con la versión ofrecida por el acusado. No se conoce, por el momento, si Sancho mantendrá esta versión en el juicio o la cambiará, dado que ya conoce las conclusiones de la autopsia.

Está previsto que el juicio pueda celebrarse entre los meses de noviembre y febrero aunque la Fiscalía aun está a la espera de recibir todo el informe policial para que se pueda proponer una fecha definitiva.