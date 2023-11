“¿Por qué me has hecho esto?”, el relato de las víctimas de El Melillero tras rociarlas con ácido

Hoy, 20 de noviembre, ha tenido lugar la celebración del segundo día del juicio contra ‘el Melillero’ (de nombre José Arcadio), el hombre acusado de intentar acabar con la vida de su expareja y una amiga rociándoles ácido en el cuerpo el 12 de enero de 2021.

En esta segunda sesión han tenido que declarar las dos víctimas, Sandra y Cristina, las cuales tienen secuelas de por vida desde que sufrieron el ataque. Cristina, amiga de Sandra, tiene el 25% de su cuerpo quemado, mientras que Sandra, expareja del agresor tiene el 45% del cuerpo afectado y lleva a sus espaldas 12 intervenciones quirúrgicas de las que a día de hoy no ha terminado de recuperarse.

Durante la primera jornada de este juicio José Arcadio aseguró que la relación que tuvieron Sandra y él mientras estaban juntos fue “muy buena”. Contó al magistrado que Sandra le fue infiel pero que él la perdonó y que tras eso tuvieron peleas “como cualquier pareja”. Además confesó: “Me avergüenzo de algunas cosas que le escribí por mensajes pero mi intención no era amenazarla ni acosarla” y se declaró “culpable de algunos hechos”.

Sobre los hechos contó al juez que un día antes de lo sucedido fue a hablar con Sandra y ella no quiso hablar. “Le dije a un amigo de darle un susto, no asesinarla ni nada por el estilo”, relató mientras aseguró que su idea era echarle algo “por encima del coche para asustarla”.

Junto a él se sentó en el banquillo de los acusado Juan José Guillén, alias “el Poti”, al que inicialmente le atribuyeron los hechos. También fueron llamados a declarar otras cuatro personas que, según la investigación, estarían al tanto de lo que El Melillero iba a hacer. Sin embargo todos ellos han señalado a José Arcadio como autor material de rociar ácido sobre las dos chicas.

Un testigo crucial

Durante la segunda sesión del juicio también ha declarado un testigo protegido cuyo relato ha sido crucial ya que no sabe quién lanzó el ácido sobre las chicas, si El Melillero o el Poti, pero sí está seguro de que lo arrojaron desde la ventanilla del conductor del vehículo que manejaban.

Sandra y Cristina tampoco saben quién llevó a cabo la acción pero recuerda con nitidez que quien conducía era su expareja (El Melillero) y que cuando la vio chillando de dolor por la acción corrosiva del ácido sobre su piel, él estaba sonriendo. Mientras ella no hacía otra cosa que preguntarle: “¿Por qué me has hecho esto?”.

La intervención de las víctimas

Las dos víctimas, Sandra y Cristina, han mantenido un relato muy parecido de los hechos. En el caso de Sandra, que se ha emocionado en varias ocasiones mientras hablaba, ha explicado que José Arcadio la maltrataba psicológicamente, haciendo alusiones negativas a su físico, y que previamente al ataque con ácido ya había intentado agredirla con su vehículo, tentándola a tener un accidente de tráfico.

La acusación particular, formada por ambas víctimas, solicitan la prisión permanente revisable para El Melillero “ya que los agresores atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres por ser mujeres”, llegó a relatar Sandra en una carta dedicada a las mujeres víctimas de violencia machista.

Sandra estuvo a punto de morir durante los días posteriores a aquel 12 de enero de 2021. Se ha tenido que someter a innumerables intervenciones quirúrgicas y, según los sanitarios, va a tener que seguir así durante toda su vida debido a la gravedad de las lesiones que tiene en su cuerpo y su cara.