Claves del primer día de juicio de “El Melillero”, acusado de querer matar a su novia con ácido

José Arcadio D.N., más conocido como “El Melillero” se sentaba hoy en el banquillo de los acusados junto a Juan José Guillén (“El Poti”) y otras cuatro personas, acusadas de pertenecer a una banda criminal que ideó atacar a la expareja de José Arcadio rociándole ácido sulfúrico por el cuerpo.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2021 en Cártama (Málaga). Sandra, expareja de José Arcadio, iba con su amiga Cristina en el coche cuando sufrieron un ataque a través de la ventanilla semiabierta del vehículo. El Poti, acompañado de El Melillero, vertieron ácido sulfúrico a las dos chicas que les provocaron quemaduras en la cara y el cuerpo de mucha gravedad. Sandra sufrió heridas en el 45% de su cuerpo y Cristina en el 25%. A día de hoy ambas siguen recuperándose y en el caso de Sandra sigue sometiéndose a intervenciones quirúrgicas (de momento ha tenido que enfrentarse a 12).

Los autores del crimen contaron a la Policía que no pretendían acabar con la vida de ninguna de ellas y que solo querían asustarlas porque Sandra no se había portado bien con su pareja, según su versión, pero la Fiscalía sostiene que José Arcadio la amenazó, le tiene un gran desprecio al género femenino y le quiso causar un dolor extremo.

Durante su declaración, el procesado ha asegurado que su intención "era darle un susto" con "aguafuerte" a la mujer con la que había mantenido una relación sentimental para que "quisiera hablar conmigo".

La Fiscalía ha solicitado 51 años y medio de prisión a José Arcadio D.N. por un delito de intento de asesinato con ácido de dos mujeres, una su exnovia y otra una amiga de ésta en la localidad malagueña de Cártama. Cuando ocurrieron los hechos el acusado principal huyó y los agentes lo encontraron escondido en un palomar.

Según se describe en la calificación fiscal, el Melillero ejercía como jefe de una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de drogas y, ocasionalmente, a delitos contra el patrimonio. El Fiscal sostiene que todos los demás miembros eran conocedores del plan contra Sandra.

De hecho, en la acusación se describen los pasos previos a la agresión. El día antes, siempre según el relato de la Fiscalía, José Arcadio ya intentó atacar a su expareja y a la amiga de ésta. Al parecer, le dijo que bajara la ventanilla, pero, ella, asustada, no lo hizo, a lo que él le respondió: “Éste se va a encargar de ti, te va a matar”, refiriéndose a El Poti, quien se llevó la mano al cuello haciéndole la señal de rajárselo. Para controlar dónde se encontraba su expareja llegó, incluso, a implantarle dos balizas de geolocalización a su vehículo sin su consentimiento.

Giro en los acontecimiento

Durante la primera jornada del juicio, sin embargo, ha ocurrido algo inesperado y es que El Poti, lejos de reconocer ser el autor de haber rociado a las chicas con ácido sulfúrico, ha señalado a El Melillero, asegurando que todo lo hizo él.

Según El Poti, si antes no lo había delatado era por miedo pero ahora que tiene un hijo cree que no debe cumplir una pena por algo que, siempre según su versión, no ha hecho. Esto ha provocado que los acusados se señalen entre ellos durante su intervención ante el juez. Según El Melillero él no conocía lo que había dentro de la botella que su compañero roció sobre las chicas.

Por todo ello, la Fiscalía pide para José Arcadio un total de 51 años y seis meses de cárcel divididos de la siguiente manera: 34 por dos delitos de asesinato en tentativa, siete por pertenencia a organización criminal, cuatro por dos delitos de amenazas graves, otros cuatro por dos delitos de acoso y dos años y medio por un delito de maltrato habitual. Para Poti piden un total de 39 años y seis meses de prisión; mientras que para el resto de miembros de la banda, 35.

Asimismo, piden que los procesados indemnicen a la expareja de el Melillero con 1.133.401,28 euros por lesiones y secuelas, y con 312.522,22 euros a su amiga, también por los perjuicios sufridos.