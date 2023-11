Estas son las imágenes del rescate de una joven secuestrada durante cuatro días en OhIo

Chloe Jones tiene 23 años y el mes pasado vivió el episodio más dramático de su vida cuando un hombre al que no conocía de nada la retuvo durante cuatro días en su garaje de Kenmore, en Ohio.

El responsable de este horrendo acto fue identificado como William Mozingo, de 33 años, quien ahora enfrenta cargos gravespor haber agredido y retenido a esta joven. Mozingo, quien parecía estar impasible cuando lo capturaron, tiene antecedentes penales y se encontraba fugado de la justicia. Tras los hechos se le acusa de violación de libertad condicional, fuga, agresión criminal, restricción ilegal y dos secuestros, ya que no es la primera chica a la que retiene en contra de su voluntad.

Las cámaras de los agentes policiales capturaron el impactante momento en que Chloe fue encontrada. La víctima, visiblemente afectada, presentaba el rostro hinchado y moratones en los ojos, mientras pedía desesperadamente agua y ayuda médica. Mozingo, el captor, respondió con indiferencia ante las preguntas de la policía sobre el estado de Chloe, afirmando que "así llegó". Al ser esposado, expresó de manera perturbadora: "Te amo, Chloe".

Según fuentes de la Policía fue un vecino del secuestrador el que alertó de que el individuo podía estar reteniendo “a una niña” en su cobertizo.

🇺🇸FLASH : «Elle a passé 3 jours en soins intensifs avec des fractures faciales, une hémorragie cérébrale, un bras et des doigts cassés ». Chloé Jones, 23 ans, a été séquestrée, torturée et menacée de mort pendant 4 jours par William #Mozingo, un "sérial-kidnappeur" déjà… pic.twitter.com/fURWeDs1Mq — Direct infos (@directinfos9) November 13, 2023

Otro secuestro

Según datos de la investigación, William Mozingo ya había protagonizado una escena similar en el año 2017, cuando secuestró a Mackenzie Mastin. En una entrevista que esta víctima otorgó al medio News Nation, aseguró que “durante esos tres días, me encerró en una habitación y me amenazó con un cuchillo. Me dijo que no iba a poder volver con mis padres. Le rogué que me dejara ir a casa con mi mamá y mi papá. Él continuamente me ponía un cuchillo en la garganta diciendo que me iba a matar y que no merecía volver a casa con mi familia”.

La joven añadió que él la “golpeaba continuamente” y terminó con “desmayos” y “ojos hinchados”. “Probablemente fue la experiencia más aterradora de mi vida”. Mastin dijo que no puede “creer que este hombre haya podido hacerlo de nuevo después de tantas veces”.

Y finalizó diciendo: “Mi corazón y mis oraciones están con Chloe y su familia por lo que tuvo que pasar. Y sólo quiero que sepa que no está sola, no es la única a la que él le hizo esto”.

La policía ha querido hacer hincapié en la fuerza que ha tenido la víctima para permanecer con vida y en la rápida respuesta ciudadana que llevó al arresto de Mozingo. Ahora, la comunidad se une en apoyo a la joven y espera que la justicia se encargue de asegurar que Mozingo responda por sus crímenes y no represente más una amenaza para la sociedad.