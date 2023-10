Aparecen nuevas víctimas del cura de Málaga que acosó a su pareja

Dos nuevas víctimas del párroco Roberto que oficiaba misas en Málaga y que fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento han querido alzar la voz ante los medios de comunicación por haber recibido mensajes fueras de tono del cura.

Las dos mujeres que critican estos mensajes no han presentado la denuncia de forma judicial, por el momento, pero sí se han puesto en contacto con los medios de comunicación para que se sepa qué hizo el sacerdote.

Cuando los hechos fueron denunciados por quien su pareja los agentes solo identificaron a una víctima del cura. El hombre, que tenía una orden de alejamiento impuesta por acosarla, la quebrantó persiguiéndola e increpándola por la carretera. Ahora se ha conocido que habría más víctimas que serían originales de Archidona, municipio malagueño en el que el padre Roberto estuvo destinado.

Una de ellas tiene 22 años y ha explicado al programa Vamos a Ver, de Telecinco, que el cura le mandaba mensajes con corazones a través de las redes sociales, aunque ella nunca le contestaba de vuelta. Ha contado también que hace dos años publicó que vendía dos entradas para un evento y que él le propuso que fueran juntos. “Consideré que estaba fuera de tono y lo eliminé como amigo”, ha detallado la presunta víctima. Sin embargo el padre Roberto consiguió su número de teléfono y le escribió para que fuera a verlo. La joven se lo contó a su entorno, alguien le previno sobre él y decidió bloquearlo en el teléfono.

Esta no es la única víctima. La otra mujer afectada tiene 31 años y en este caso le mandó mensajes fuera de lugar relacionando el momento en que ingería comida con una práctica sexual. También consiguió su móvil. “Siempre me preguntaba dónde estaba y qué hacía”, ha explicado esta chica. También ha contado que un día se encontraron en la calle y que el padre Roberto se le acercó, le acarició el pelo y comenzó a masajearla. “Me incomodó mucho porque no tenía ninguna confianza con él”, ha detallado la joven.

Ambas han descartado denunciarlo porque creen que no va a servir de mucho ya que el párroco ha violado la medida cautelar que tenía hacia su pareja y la ha seguido acosando.