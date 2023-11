Hasta dos de cada 10 chicos creen que la violencia de género es un "invento ideológico"

Un 23,1% de chicos entre 15 y 29 años están de acuerdo con que "la violencia de género no existe, es un invento ideológico". Este dato contrasta directamente con los datos de 2019, cuando solo un 12% de los chicos lo creía. Eso sí, nueve de cada 10 reconoce casos de violencia de género en su entorno.

Así lo indica el avance de resultados sobre percepciones y vivencias de la violencia de género del Barómetro Juventud y Género 2023, realizado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y financiado por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.

EL informe señala que esta cifra también ha crecido entre las chicas pues quienes creen que no existe han pasado de ser un 5,7% a ser 13,2%. Además sostiene que hay más jóvenes que piensan que o “aunque está mal, siempre ha existido, es inevitable”, “es algo habitual en el seno de una pareja” o “si es de poca intensidad, no es un problema”. Son más los chicos que creen esto, pero también aumenta el número de chicas que están de acuerdo con estas afirmaciones.

Situaciones de violencia

"Estas tendencias responden a un fenómeno extremadamente complejo y con múltiples aristas, no podemos caer en simplificaciones a la hora de explicarlas: tenemos que considerar los datos, entenderlos en contexto y saber que responden a una realidad en la que violencia de género existe y se reconoce, aunque no disminuye y queda mucho por hacer para erradicarla", apunta Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud.

Por el contrario, un 87% de los 1.500 jóvenes encuestados que dicen haber visto u oído alguna situación de violencia de control, violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. Esto quiere decir que solo un 13% no reconoce ningún caso. Esta cifra cae al preguntarle a ellas, pues solo un 8% no conoce una situación de violencia de género.

Entre las situaciones de violencia que más perciben los jóvenes estas la de revisar el móvil a la chica, casi un 45% de los jóvenes lo ha visto (un 54% de ellas y un 35% de ellos). Además, uno de cada tres ha visto situaciones en las que un chico insulta y humilla a su pareja (32,6%), hace sentir miedo a la chica (29,2%) y decirle que no vale nada (28,7%). No solo, un 27% dice que conoce situaciones en las que el chico ha insistido para mantener relaciones sexuales cuando la otra persona no quiere (37% de las mujeres, 17% de los hombres) o en las que él difunde sin permiso mensajes, insultos o imágenes.

25-N

Antes esto, los jóvenes subrayan que la falta de educación es la principal causa de la violencia de género. . Lo creen el 36,9% de las chicas y el 35,4% de los chicos. Sin embargo, desde 2019 esta causa pierde apoyos (cuando eran del 41,9% y del 38,3%). A esto suman la desigualdad (a la que apuntan el 36% de las chicas y el 22,1% de los chicos) y el estar educados en un sistemas patriarcal (algo que señalan 34,7% de ellas y el 16,7% de ellos).

Contra esto, la FAD lanza una campaña de cara al 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el lema "Te toca a ti", para concienciar a los más jóvenes. Además, con el fin de promover el desarrollo de masculinidades más igualitarias ha lanzado la camña "Seamos hombres", para que los más jóvenes entiendan que la igualdad no es una reivindicación solamente femenina sino que no puede llevarse a cabo sin la participación masculina.