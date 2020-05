Respaldo ciudadano a que las grandes marcas se impliquen contra el coronavirus

El 88,9% de la población ha considerado "muy positivo" la actuación de las marcas ante la pandemia. Las empresas Inditex, Amazon, BBVA, El Corte Inglés, Santander, Telepizza, Telefónica, Decathlon, Google y el Real Madrid ocupan las primeras posiciones de esfuerzos para paliar los efectos del Covid-19 en la sociedad.

Según los participantes en el estudio El consumidor español durante el confinamiento, realizado por More Than Research, las iniciativas solidarias mejor valoradas por los españoles son las donaciones de dinero o producto por parte de las multinacionales y la posibilidad de aplazar el pago de compras de primera necesidad.

El estudio ha presentado las medidas a valorar con una puntuación del 1 al 7, encabezando la lista las donaciones de dinero o productos a organizaciones o instituciones con un 5,78. La misma puntuación (5,78) ha recibido la posibilidad de aplazar los pagos de compras o de servicios ya contratados, como seguros, hipotecas o compras a plazos.

Otras medidas, como cambiar su producción o sus servicios y centrarlos en resolver los problemas ocasionados por el virus, como la fabricación de material ha obtenido una puntuación del 5,76, mientras que hacer campañas y comunicaciones que animen a la población a permanecer en casa ha registrado un 5,41.

Los votantes han puntuado con un 5,31 a las empresas que han continuado con su actividad normal para evitar que la economía se resienta. Las campañas divertidas y entretenidas para fomentar el optimismo han sido valoradas con un 5,24, mientras que dejar de hacer campañas de los productos y servicios que no son de primera necesidad ha obtenido un 4,82.