Alfa, Bravo, Tango, Zulu... El porqué de este sistema para las comunicaciones aéreas y marítimas

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Quizás hayáis escuchado en alguna película el uso de estas palabras para deletrear situaciones o claves por radio aéreas o marítimas.

Pues bien, se trata del alfabeto de deletreo para radiotelefonía utilizado internacionalmente en radiocomunicaciones de transmisión de voz en la marina y la aviación. Se usa tanto en el ámbito civil como militares. El código se eligió con estas palabras específicas que son fáciles de pronunciar en cualquier idioma. Así este código quedó registrado por la Organización de Aviación Civil Internacional, un agencia enmarcada dentro de la ONU y que fue establecido en el año 1944.

El código mencionado también es llamado Interco (comunicaciones internacionales) o sencillamente como alfabeto fonético OACI.

El sistema fue creado para ofrecer mayor seguridad a las radiocomunicaciones aeronáuticas. Su empleo es clave para deletrear códigos tales número de identificación de un contenedor de carga, de una aeronave o similares.

El código Interco se regula en el Apéndice S14 Cuadro para el deletreo de letras y cifras del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y en el capítulo 5, Servicio Móvil Aeronáutico - comunicaciones orales del volumen II del Anexo 10 a la convención de Chicago sobre Telecomunicaciones aeronáuticas, listado en la figura 5-1 Alfabeto de deletreo para radiotelefonía.

Los números por su parte son los números del 1 al 0 en inglés, esto es: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero. Abajo un cuadro de la OTAN en el que se explican todos los signos.