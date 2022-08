Cómo fotografiar las Perseidas con el móvil y obtener un resultado más que decente

Como cada año, las noches de agosto ofrecen un espectáculo para los amantes de la astronomía y del cielo nocturno en general: las lágrimas de San Lorenzo. Esta lluvia de meteoros es visible desde el mes de julio hasta finales de agosto, pero podrá verse con mayor claridad durante las noches del 12, 13 y 14 de este mes.

En 2022, las Perseidas (que reciben su nombre porque parece que proceden de la constelación de Perseo) coinciden con la superluna de agosto o luna de Esturión. Esto va a hacer que la visibilidad sea algo más complicada, por la luminosidad extra que la luna aportará al cielo nocturno. Pero eso no quiere decir que no vayan a poder verse, ni fotografiarlas.

Trucos para captar fotos de las Perseidas con el móvil

Si lo que se busca es fotografiar la lluvia de estrellas lo ideal es ir a un lugar con la menor contaminación lumínica posible y con el menor número de obstáculos a la vista que se pueda encontrar. Este año, con la superluna, es más complicado, por lo que habrá que posicionarse en el sentido contrario al satélite para que su brillo interfiera lo menos posible.

Para tomar buenas fotos de las perseidas con el móvil es importante tener un trípode. También es buena idea usar un gran angular como objetivo, característica que muchos móviles ya tienen incorporada. Es importante conocer la sensibilidad ISO del dispositivo, que indica a los sensores de la cámara cuánta luz pueden recoger, y ajustarla para conseguir los resultados buscados.

Sin embargo, hay que tener cuidado porque a mayor número ISO la imagen se verá más iluminada pero habrá riesgo de que tenga ruido. Finalmente, se deberá realizar una fotografía con exposición de larga duración, para lo que se podrán instalar aplicaciones que la realicen si el móvil no cuenta con la opción.

Se puede intentar hacer una fotografía en formato panorámico para poder captar más espacio estelar y en él alguna de las estrellas fugaces.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos dispositivos móviles no tienen la potencia técnica que caracteriza a las cámaras fotográficas que se usan habitualmente para la fotografía del cielo (y a los complementos que puedan usarse con ellas), pero eso no quiere decir que no se puedan conseguir fotos bonitas.