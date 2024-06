¿Cómo pueden tener los españoles una vida más feliz?

La felicidad es el reto actual de la sociedad, todos aspiran a ser felices aunque muchos expertos aseguran que la felicidad no es la meta sino el camino. Este jueves 20 de junio es conocido como el Yellow Day, y la traducción ha sido como el día más feliz de año y ¿por qué esta jornada y no otra en el calendario? pues porque durante este día se dan una serie de circunstancias que motivan a considerar esta fecha como la más propia para este estado de ánimo. El calor se instala, las vacaciones se acercan y, en muchos lugares de trabajo, la jornada intensiva se hace presente. Con la llegada del verano no solo llega la subida de las temperaturas, también se puede disfrutar de más horas de sol para divertirse en compañía de los seres queridos y aprovechar un mayor número de actividades y opciones de ocio al aire libre.

Se ha publicado un estudio acerca de la felicidad y lo ha hecho la consultora Ipsos, en él se evalúan los sentimientos asociados a la felicidaden más de 30 países, para los españoles una de las claves para poder ser felices consiste en tener salud y buenas relaciones sociales. Según este estudio, al examinar las tendencias a largo plazo, España ha experimentado el mayor incremento en el índice de felicidad reportado desde 2011, con un aumento del 7% en los últimos 13 años. Teniendo esto en cuenta, los expertos nos recuerdan la importancia que tiene para nuestra salud mental mantenernos positivos y mejorar nuestro estado de ánimo sirviéndonos de la compañía de seres queridos y fomentando un estilo y hábitos de vida saludables.

“Tener relaciones personales sanas y pasar tiempo disfrutando de actividades en compañía son puntos clave para mejorar tu salud mental y emocional”, destaca el profesor José Antonio López Moreno, del departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Además, añade que “el buen tiempo, el sol y las vacaciones crean un clima perfecto para socializar y disfrutar de actividades al aire libre, como los viajes, disfrutar de las terrazas en compañía de amigos tomando unas cañas y retomar aficiones que han quedado rezagadas. La época estival es el mejor momento para recargar energías y mejorar nuestro estado mental y emocional”.

Elementos claves para poder ser feliz

Como la felicidad es ese estado al que todo el mundo quiere optar hay que tener en cuenta que hay maneras en las que es más factible ser feliz que de otras. Una de ellas es mantener hábitos y estilos saludables de vida en combinación con otros factores que ofrece el verano y que fomentan la felicidad. Realizar actividades físicas y deportivas mejoran el estado de ánimo y ayudan a despejar la mente, no sólo en el momento en el que uno se está ejercitando sino después de haber finalizado dicha actividad.

Un estudio publicado en la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte confirma que con la práctica deportiva valores como la tensión o la presión arterial o la propensión a procesos depresivos disminuyen notablemente.

Según López Moreno, “ejercitarse, jugar o participar en actividades en grupo son prácticas que contribuyen a nuestra felicidad, liberando endorfinas, y mejoran nuestro estado físico. Además, exponernos al sol y disfrutar con amigos o familia de pequeños placeres, como por ejemplo reunirse a intercambiar impresiones tomando una cerveza en una terraza, son claves para cultivar nuestras relaciones y nuestro bienestar”. El profesor añade que, “si queremos tener un estilo de vida saludable que nos haga sentir bien física y emocionalmente, es importante que nuestra dieta sea completa y equilibrada. Por ejemplo, la Dieta Mediterránea no solo es nutritiva, sino que también nos hace felices porque promueve la socialización en las comidas”.

Poder disfrutar de un almuerzo o de una cena en compañía de la familia o de los amigos puede ser tanto nutritivo para el cuerpo como para el alma ya que si se rodean de personas que aportan esa paz, tranquilidad y tienen momentos de risas, la felicidad llegará a la vida de esas personas en estos pequeños actos. Disfrutar del tiempo libre empleándolo en realizar actividades de todo tipo y si encima es en compañía hará que las endorfinas se disparen en los organismos de las personas que lo realicen.