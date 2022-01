¿Cómo saber si he pasado el covid?

La alta tasa de incidencia del coronavirus sigue golpeando fuerte en nuestro país. Los test de antígenos siguen siendo uno de los métodos de detección más buscados en las numerosas farmacias españolas para comprobar un positivo por el covid-19. No obstante, existe parte de la población que desea comprobar si ha estado contagiado y ha pasado la enfermedad de manera asintomática en esta nueva ola de infecciones.

Para comprobar si efectivamente se ha sido portador del virus y, ya sea por no haber contado con prueba de detección por su carácter asintomático, no se ha tenido conocimiento del contagio, habría que recurrir a la presencia de anticuerpos en nuestro organismo. Existen análisis que pueden detectar este tipo de defensas en nuestro cuerpo y son las conocidas pruebas serológicas.

Detección a través de la sangre

Los test serológicos detectan mediante la extracción venosa o con un pinchazo en el dedo la presencia de anticuerpos en nuestro riego sanguíneo. Estas pruebas se encuentran disponibles también en las farmacias, con prescripción médica y con un precio en torno a los 25 euros. En algunos tipos de estos kits rápidos la prueba también puede realizarse con saliva aunque es la sangre la que verifica de mejor manera los resultados.

El indicador que muestra un contagio positivo de coronavirus son las inmunoglobulinas, cuya presencia indicaría que el paciente ha pasado el covid-19. La presencia de este tipo de sustancias puede ser IgM o IgG. La prueba detectaría los anticuerpos IgM cuando la enfermedad ya no se encuentre activa, no obstante, se detectan a partir de la primera semana y duran hasta dos semanas después, por lo que se ha pasado la enfermedad recientemente.

Por el contrario, si la presencia de anticuerpos es de tipo IgG, la persona infectada lo ha superado hace más tiempo que con el otro tipo de anticuerpos. Los de tipo IgG aparecen en la última fase del contagio y pueden llegar a permanecer en nuestro cuerpo meses. Por todo ello, si deseamos detectar la presencia de anticuerpos en nuestro organismo frente al SARS-CoV-2 la prueba más rápida u fiable son los test serológicos. Este tipo de pruebas aseguran que la persona sea negativa y no cuente con un positivo asintomático.

Por otro lado, si el test revelara que no se cuentan con anticuerpos recientes, IgM, o más tardíos, IgG, esto no es una presunción de que la persona no haya estado en contacto con el virus, dado que en el momento de la realización de la prueba la presencia de los niveles de anticuerpo puede ser realmente bajos, de tal forma que no pudieran ser detectados por una prueba serológica. También existen como alternativa a estos test, los test rápidos de anticuerpos que permiten detectara en 10-15 minutos si la persona cuenta con estas defensas. No obstante, cuentan con menos fiabilidad y no determinan el tipo de anticuerpos en caso positivo si los hubiera.