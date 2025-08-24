La conocida Ruta del Cares, en Picos de Europa, bajo amenaza al reactivarse el incendio de Caín de Valdeón

Las tareas de extinción durante la madrugada de este domingo han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el incendio de Caín de Valdeón que, procedente del Principado de Asturias, amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado de que la evolución continúa siendo "positiva" y los trabajos se centran en Caín de Valdeón ya que las llamas "pueden provocar la caída de piedras" a la Ruta del Cares, uno de los valores turísticos más conocidos de los Picos de Europa leoneses.

También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora y donde los trabajos se centran en el frente sur porque las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de esta localidad que en la tarde del sábado tuvo que ser desalojada; en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.

"Hay peligro de que las llamas regresan de nuevo a Zamora y entren en La Baña por lo que se están realizando cortafuegos en la cabecera del valle y se está trabajando con medios aéreos desde primera hora de la mañana", ha explicado Diego.

En el resto de incendios la evolución está siendo positiva con la estabilización de los perímetros de la mayoría de los siete que se registran en la provincia de León con nivel 2 de peligrosidad, y trabajando en las numerosas reproducciones de las llamas que han conseguido ser controladas en los diferentes frentes.

El delegado de la Junta de Castilla y León ha advertido de que las malas previsiones meteorológicas -aumento de las temperaturas, nulas precipitaciones y muy baja humedad- junto a la posibilidad de vientos cambiantes a lo largo del día, aumentará el peligro de reproducciones de las llamas.

Situación en Castilla y León

Las localidades leonesas de La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 vecinos, continúan desalojadas por los incendios; mientras que otras 27 de la provincia, con 1.555 residentes, mantienen el confinamiento.

León mantiene el nivel de gravedad 2 en siete incendios que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, pudiendo implicar medidas de socorro para la población o protección de bienes: Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña y La Baña.

En la provincia de Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, el máximo.

De los incendios de nivel de gravedad 1 en Castilla y León solo queda activado el de Canalejas, a los que se suman siete de nivel 0 y once controlados, según se recoge en la página web del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).