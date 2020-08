El Gobierno catalán ha puesto en marcha la denominada Operación Septiembre para intentar atajar el avance de la pandemia con medidas como prohibir en toda Cataluña las reuniones de más de 10 personas, obligar a los alumnos de más de 12 años a llevar mascarilla y hacer 500.000 test PCR en escuelas e institutos.

El presidente catalán, Quim Torra, ha anunciado las medidas este lunes acompañado de la consejera de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, Josep María Argimon, y ha dicho que las tres próximas semanas serán "vitales" de cara a cómo será la epidemia el otoño y el invierno próximos.

El índice EPG

La situación de la pandemia en la región está descontrolada. El índice EPG, que mide el crecimiento potencial del virus, no deja de crecer y se ha situado en 180,13, la cifra más alta de las últimas semanas, once puntos más que el domingo y siempre en la franja de riesgo alta (por encima de 100).

El índice EPG es una métrica desarrollada por Cataluña que se calcula teniendo en cuenta la incidencia acumulada de casos de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y la media de la tasa reproductiva efectiva (personas que se infectan de un mismo caso) de los últimos siete días.

También crece en 1.788 el número de nuevos positivos diagnosticados y aumenta el número de pacientes ingresados a 672, (41 más que el viernes) de los que 134 están en la UCI (tres más que hace dos días y un 40% más de los 96 que había el 1 de agosto).

Ante estos datos, Torra ha hecho un nuevo llamamiento a reducir la actividad, limitar la interacción social y extremar el estricto cumplimiento del uso de mascarillas, lavado de manos y mantener las distancias físicas.

Más restricciones en cuatro municipios

El Gobierno catalán, que aprobará este martes en una reunión extraordinaria el plan de inicio del curso escolar, también ha dictado medidas más restrictivas para los municipios de Terrassa, Granollers, Les Franqueses y Canovelles, donde se han incrementado exponencialmente los contagios.

En estas ciudades se aplican las mismas medidas que rigen desde el viernes en Reus (Tarragona): reducir los aforos al 50% en bares y restaurantes, incluidas las terrazas, prohibir el consumo en las barras, limitar al 33% el aforo en ceremonias religiosas y a la mitad en actividades culturales y deportivas, además de aconsejar no salir de casa si no es imprescindible.

Torra ha detallado que se trata de medidas destinadas a "reducir al máximo la actividad social" en estos cuatro municipios. "Son restricciones un punto más exigentes que en Barcelona y el área metropolitana", ha señalado la consejera de Salud, Alba Vergés.

Balaguer (Lérida), con un índice de rebrote (EPG) de 608,6, Granollers (569,4) y Reus (513,4) son las ciudades catalanas que tienen este lunes un mayor riesgo de rebrote, según los datos actualizados por el departamento de Salud.

El 70% de contagios, en reuniones sociales

La prohibición de las reuniones de más de 10 personas en toda Cataluña, donde ya está cerrado el ocio nocturno en discotecas, salas de baile, de fiesta, karaokes y prostíbulos y está prohibido fumar en la vía pública si no se guardan dos metros de distancia interpersonal, afecta tanto al ámbito público como privado, exceptuando el laboral y los transportes, y se justifica porque un 70% de los contagios que se están diagnosticando se originan en reuniones sociales, familiares o con amigos.

Torra también ha anunciado que, a partir de ahora, aquellas personas que den positivo en el test de coronavirus tendrán que firmar una declaración de autorresponsablidad en la que se comprometen a cumplir el período de cuarentena porque, ha denunciado, el 13% de los infectados no se aísla.

Plan de inicio del curso

A falta de aprobar los detalles en la reunión extraordinaria de este martes, el presidente catalán ha adelantado que las mascarillas serán obligatorias para todos los alumnos de más de 12 años en Cataluña, y para los mayores de 6 años en aquellos territorios donde sea más elevado el riesgo de contagio, mientras que la ratio de alumnos en las clases de primaria será de menos de 20 alumnos.

También que entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre se harán 500.000 pruebas PCR en las escuelas e institutos de Cataluña, donde las clases comenzarán presencialmente "sí o sí" el próximo 14 de septiembre.

El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha detallado que los criterios de selección de los colegios e institutos en los que se llevarán a cabo las pruebas PCR serán epidemiológicos, es decir, tendrán en cuenta las tasas de riesgo, los rebrotes y la incidencia.

Torra ha urgido al Gobierno a regular de forma "inmediata" el subsidio de conciliación familiar para aquellas familias que no puedan acudir a trabajar y deban quedarse en sus casas para cuidar de un hijo por ser positivo o estar en cuarentena.

Comité ejecutivo de crisis

El Govern también tiene previsto crear en su reunión del próximo jueves un "comité ejecutivo de crisis" para seguir la evolución de la pandemia, que estará integrado por el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, los consejeros de Presidencia, Interior, Salud y Educación, el secretario de Salud Pública, el director general de Centros Docentes y el jefe del gabinete jurídico de la Generalitat.

"No estamos sólo ante un problema sanitario gravísimo, sino ante un problema económico, social, y educativo", ha recalcado Josep Maria Argimon, quien ha alertado: "Hemos retrocedido tres semanas" en cuanto a la evolución de la pandemia. "Esto es una carrera de fondo, no podemos continuar de esta manera. En los próximos días aparecerán más casos, la curva no nos gustará pero lo tenemos que parar", ha subrayado Argimon.