Corte de tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela por acumulación de agua en la calzada

La Policía Local de Sevilla ha informado del corte de tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela, sentido avenida de las Ciencias, debido a la acumulación de agua en la calzada procedente del alcantarillado, provocada por la crecida de los cauces cercanos.

La incidencia ha afectado a los sótanos de un hotel de la zona y a las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), que han sido desalojadas de manera preventiva en el marco de su Plan de Autoprotección.

Las autoridades alertan de que otros edificios cercanos podrían verse afectados en sus plantas bajas, por lo que se recomienda a los vecinos vigilar sótanos y trasladar vehículos a zonas seguras como medida preventiva.