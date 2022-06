Estas son las cosas que se pueden pedir gratis en un avión

Con la llegada del verano se intensifican los vuelos, ya que la gran mayoría de las personas tienen vacaciones y deciden realizar un viaje para conocer una nueva cultura o un nuevo lugar. Este año debemos tener cuidado a la hora de elegir un vuelo, ya que se están produciendo huelgas en compañías de vuelo low cost, como por ejemplo la de Ryanair o EasyJet. Los tripulantes de cabina de EasyJet estarán de huelga nueve días de julio.

En ocasiones, un vuelo puede ser agotador, sobre todo si es de larga distancia, ya que debemos estar más tiempo en el avión y a veces nos quedamos sin ideas o sin capítulos de alguna serie, que previamente hemos descargado en nuestro smartphone.

Aunque normalmente no lo sabemos, durante el vuelo podemos hacer y pedir varias cosas de forma gratuita. Estos servicios gratuitos se pueden pedir antes y durante el vuelo, para que podamos tener una mejor experiencia de vuelo.

Bebidas

Si tenemos un poco o mucha sed y no viajamos en una aerolínea low cost, seguramente las bebidas están incluidas en tu billete. En algunos casos puedes tener hasta barra libre, se puede pedir cualquier tipo de bebida y el personal de la compañía aérea te lo servirá amablemente.

Estuche de higiene o medicinas

En un vuelo largo, especialmente en los que no contamos con la posibilidad de dormir, puede ser que no nos encontremos en las mejores condiciones. Si nos ataca la migraña, te has cortado el dedo con la página de un libro o simplemente nos sentimos mal, los medicamentos que están a bordo son gratis. En los vuelos largos, los kits de higiene también están disponibles para el pasajero.

Comida

Normalmente las bandejas de comida y los aperitivos que nos ofrecen suelen ser de tamaño reducido. Se puede pedir una ración extra de postre hasta agotar existencias.

Auriculares

Si no volamos con una aerolínea low cost, podremos solicitar unos auriculares en caso de que se nos hayan roto los nuestros o simplemente lo hayamos olvidado en casa. Seguramente no sean de la mejor calidad, pero al menos son gratis.

Visitar la cabina de pilotos

La cabina de los pilotos puede ser el lugar más impresionante de un avión. Si tenemos la tentación de verla alguna vez, solo tenemos que preguntar si podemos visitarla cuando el vuelo acabe. En ocasiones, se hacen excepciones para los niños, ya que si es la primera vez que se monta en un avión, las compañías hacen un trato especial y le realizan un “bautizo de vuelo”.