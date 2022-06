¿Por qué Ryanair se ha puesto en huelga?

Las personas que viajen con la compañía aérea Ryanair tendrán que tener cuidado este verano debido a la huelga que se está produciendo en la empresa. Ryanair se trata de una de las aerolíneas más baratas para viajar por Europa y España. Los días de huelga que han confirmado los sindicatos USO y Sitcpla serán del 25 al 26 de junio, inclusive, además de los días 30 de junio así como el 1 y 2 de julio. Esta huelga la realizarán los tripulantes de la cabina de pasajeros aunque afecta a las bases de la compañía.

La aerolínea pidió que los servicios mínimos fueran el 100% de los vuelos a lo que los sindicatos se negaron a estas condiciones y propusieron un 50% de vuelo a las islas y un 25% en los peninsulares. La compañía tampoco lo aceptó y no se llegó a un acuerdo en cuanto a los servicios que se prestarán. Así ahora le toca al Ministerio de Transportes decidir a través de un decreto cuáles van a ser estas medidas, a partir de la reunión que se produjo el lunes entre este ministerio y los órganos convocantes de la huelga.

¿Cuál es la razón de la huelga?

Este problema viene de hace unos cinco años, cuando Ryanair no quería adaptarse a la normativa española de contratación. Pero en enero de 2019, tras huelgas intensas, por fin la compañía decidió sentarse para negociar el primer convenio colectivo. Así reconoció oficialmente a los sindicatos que están convocando la huelga ahora. Las primeras reuniones eran promesas por parte de la aerolínea para mejorar las condiciones de los trabajadores. Se eliminarían los contratos a través de agencias con intermediarios y se fijarían contratos directos con la compañía e indefinidos. Con este resultado se eliminarían las subcontrataciones y los contratos no serían temporales.

Pero llegó la pandemia y se despidieron a muchos empleados, que todavía carecían de contrato indefinido. Así con la crisis en los viajes y turismo por la pandemia, Ryanair no quiso seguir con las negociaciones. Pero a finales de este pasado año empezaron otra vez las relaciones para aprobar un convenio definitivo. Además la Audiencia Nacional denunció a la aerolínea por no respetar el derecho a huelga en 2019. A partir de aquí se usó como excusa la indemnización de 30.000 euros y el plus de productividad que debían de pagar a los trabajadores afectados de la sentencia, como si fuera a solucionar el problema de los contratos, que movilizó la huelga.

Aún así el pasado 8 de mayo llegaron un acuerdo pero con Comisiones Obreras, no con los sindicatos USO y Sitcpla. Estos dos sindicatos no están de acuerdo con lo que se aprobó puesto que no son mejoras reales y están por debajo de lo que prometió Ryanair antes de la pandemia. Otras en cambio ya se habían conseguido ganar con la sentencia de la Audiencia Nacional.