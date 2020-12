Las Cuántridas, la primera lluvia de estrellas de 2021

No sabemos si 2021 va a ser mejor que el que se va (¡sería difícil que fuese peor!) pero lo que sí podemos hacer es recibirlo por todo lo alto: mirando al cielo y contemplando un hermoso espectáculo: las Cuántridas, la primera lluvia de estrellas del año.

Las Cuadrántidas, cuyo nombre proviene de una desaparecida constelación, la Quadrans Muralis, descubierta por Jerome Lalande en 1795, es la lluvia de estrellas con las que el firmamento da la bienvenida al año. Entre el 1 y el 6 de enero, se produce su máxima actividad, llegando a ser visibles más de 120 meteoros por hora.

Aunque los avistamientos aquí son más numerosos y llamativos que en las famosas Perseidas de verano, el hecho de que se produzcan en invierno hace que no tengan tanto seguimiento por parte de la población ya que además del frío, el cielo suele estar cubierto de nubes, por lo que es más difícil verlas.

Para poder disfrutar del celestial espectáculo, los expertos recomiendan salir a primera hora de la noche, para que el brillo de la Luna sea menor y siempre en lugares con baja contaminación lumínica.

En Sevilla, la Asociación Astronómica de España tiene organizada una observación el sábado 2 de enero, desde Castillo de las Guardas. Aunque el objetivo de la observación es conocer más sobre los cuerpos celestes y la Vía Láctea, sin duda supondrá una gran oportunidad para disfrutar en familia del espectáculo acompañados de expertos en la materia.

Aunque aún se desconoce el origen de esta lluvia de meteoros, algunos investigadores creen que proceden del asteroide 2003 EH1, otros, que procede un cometa observado hace 500 años por primera vez, el C/1490 Y1.

Cómo ver las Cuántridas

Para ver la lluvia de estrellas como un auténtico experto, no hace falta ningún equipo óptico especial. La observación de meteoros suele hacerse a simple vista, en un espacio abierto lo menos contaminado lumínicamente posible y bien abrigados. Es importante buscar localizaciones amplias, donde no haya construcciones que dificulten la visión y, por qué no, llevar una buena silla reclinable que permita ver el firmamento sin que forcemos el cuello.

El hecho de mirar sin usar ningún telescopio astronómico hace que el campo visual sea más amplio, por lo que al ver más cantidad de cielo habrá mayor probabilidad de ver un mayor número de estrellas fugaces. Aun así, si se desea usar algún tipo de ayuda tecnológica siempre se puede hacer uso de unos prismáticos astronómicos, que nos permitirán ver los meteoros menos luminosos que no son visibles a simple vista. Eso sí, será importante usar pocos aumentos, para que el campo de visión sea lo más amplio posible incluso con los prismáticos.

Por último, no está de más hacer uso de alguna app de astronomía, como Sky Map o Planets que nos permita localizar fácilmente la constelación que buscamos simplemente apuntando con el teléfono al cielo.