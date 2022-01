El cupón de la ONCE reparte un millón de euros entre Sevilla, Málaga y Cádiz

El cupón de la ONCE del 12 de enero ha repartido en total 1.015.000 euros en premios mayores entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. El resto de premios del citado sorteo han ido hasta Baleares, Canarias y la Comunidad de Murcia.

En la provincia de Sevilla, el sorteo ha dejado 350.000 euros en la localidad de Coria del Río, donde se han vendido una decena de cupones premiados con 35.000 euros cada uno en un punto de venta ubicado en la calle Huerta Estrella, regentado por Francisco Javier García.

García, que es afiliado a la ONCE y vendedor de la ONCE desde 2019, vende en el quiosco del polígono, como le llaman en Coria al bloque de pisos de la zona, y se mostraba exultante, comentando con todos sus clientes que había dado "el 'Gordo' de los cupones". "Es el primer premio grande que doy y espero dar muchos más. Estoy como un niño chico, que parece que me ha tocado a mi todo", ha manifestado entre felicitaciones por parte de los vecinos.

"Uno cree que no lo va a dar nunca y cuando llega no sabe cómo reaccionar, ha reconocido, pero estoy feliz porque como viene esta 'cuesta de enero' y he ayudado a muchas casas", ha añadido el vendedor de la ONCE.

El cupón del sorteo de la ONCE del 12 de enero estaba dedicado al Hospital Universitario de León, dentro de la serie monográfica que la organización dedica a los principales hospitales españoles, y ha repartido otros 350.000 euros en Málaga; 245.000 euros en Cádiz, y 35.000 euros respectivamente en Puerto Real (Cádiz) y Torremolinos (Málaga).

Premios del cupón de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

El Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa, que juegan ya 18 países europeos, ofrece el viernes 14 de enero, un bote de 34 millones de euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es', y en establecimientos colaboradores autorizados.