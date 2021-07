Una 'cúpula de calor' amenaza a España con temperaturas cercanas a los 50 grados

Sabemos que estamos en verano y que lo normal es que haga calor. Acostumbramos a leer, escuchar y escribir con asiduidad eso de 'suben las temperaturas', 'evitar exposiciones al sol en horas centrales del día' o 'beber agua con asiduidad' y que después el impacto no sea tan fuerte como nuestro cuerpo y nuestra mente se han preparado para afrontar. Pero lo de este fin de semana parece que va en serio.

¿A qué se debe esta fuerte subida de temperaturas? Sin duda el cambio climático está influyendo, y mucho, en el comportamiento atmosférico.

En este caso nos enfrentamos a una 'cúpula de calor', fenómeno meteorológico que consiste en una montaña de aire caliente atascada en las capas altas de la atmósfera. La 'cúpula de calor' afectará a la mayoría de la zona centra de la Península Ibérica, especialmente al Valle del Guadalquivir, donde se superarán con seguridad los 40 grados, a la espera de conocer el tope real del fenómeno, especialmente el día 11 de julio, a las 18.00 horas, cuando las previsiones auguran las máximas en estos momentos. Algunos de los meterólogos de cabecera en esta zona de la geografía española ya lo han advertido:

Esta 'cúpula de calor' ya ha dejado sus efectos recientemente en Canadá, con un centenar de muertes en cuatro días y temperaturas de 49 grados. "Después de Canadá, es el turno de Europa , y más concretamente de la Península Ibérica de estar sometida al riesgo de "cúpula de calor", con temperaturas que podrían acercarse a los +50°C a finales de la próxima semana", ha advertido el meteorólogo francés Guillaume Séchet.

Après le #Canada, c'est au tour de l'#Europe, et plus particulièrement de la Péninsule Ibérique d'être soumise au risque de "Dôme de Chaleur", avec des températures qui pourraient approcher les +50°C en fin de semaine prochaine.Modèle via @wxcharts pic.twitter.com/9sWjeuAOIt