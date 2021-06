Ola de calor histórica en Canadá: un centenar de muertes en cuatro días y temperaturas de 49ºC

Lo que está ocurriendo en Canadá estos días es un claro ejemplo del cambio climático que sufre el planeta. Las temperaturas tan elevadas que sufren en esas latitudes estos días no son normales: sufren una ola de calor que ha alcanzado máximas de 49,6ºC. También afecta al oeste de EEUU.

I didn't think it was possible, not in my lifetime anyway. +49.6°C in Canada 🇨🇦 That is 121°F!This is the story of the Canadian heat record that was crushed on 3 consecutive days by an unfathomable margin of +4.6°C (+8°F). This moment will be talked about for centuries. pic.twitter.com/Ogkn5KQKBM