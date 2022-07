Danone recibe el aplauso de miles de usuarios en Twitter por su campaña #nutriendoladiversidad

El grupo Danone se ha hecho viral en redes sociales haciendo visible en su publicidad una amplia variedad de modelos de familia bajo el lema "Nutriendo La Diversidad". La empresa afirma que lo que nos enriquece son las diferencias entre las personas y que aspira a promover una visión social más igualitaria, respetuosa y justa que no deje a nadie atrás. Para lograr esto, la compañía ha creado la campaña #Nutriendoladiversidad, que tiene el objetivo de avanzar hacia una sociedad tolerante, inclusiva y diversa. Durante el mes del orgullo visibilizará su compromiso con el colectivo LGTBIQ+ mediante diferentes iniciativas, como el rediseño de sus carteles más icónicos.

Los tiempos cambian, las familias evolucionan. Pero hay cosas que no: el amor de una familia.🏳️‍🌈💪 #NutriendoLaDiversidad by Danone por una sociedad más igualitaria, respetuosa y justa. pic.twitter.com/13PTrMLv55 — Danone España (@danone_es) June 22, 2022

Por otro lado, la multinacional confirma que será, por primera vez, patrocinador del evento Pride que se va a celebrar en Barcelona y colabora con la Semana del Orgullo en Madrid, impulsando una serie de actividades para realizar en familia.

En las redes sociales, especialmente en Twitter, la iniciativa de la empresa de rediseñar sus carteles ha sido aplaudida y bien acogida por unos, pero criticada ferozmente por el sector más conservador. Hay usuarios que lejos de aplaudir o compartir el compromiso de la marca con el colectivo LGTBI +, han comenzado a promover un boicot a los productos de la compañía, pidiendo en sus mensajes que no se consuman y acusándoles de imposición ideológica y hasta de adoctrinamiento. Hay quien incluso ha afirmado que al no mostrar a personas heterosexuales, los productos de la marca ya no son adecuados para ellos.

Esta situación llega en un momento clave con la celebración del mes del orgullo y las polémicas que está suscitando. Una de las más comentadas es la de relacionada con el alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, quien ha dicho que no tiene planeado acudir a ningún acto del orgullo celebrado en la capital, lo que ha provocado cánticos en su contra en las diferentes manifestaciones y eventos. Aunque no todo ha sido polémica, la desginación de la concursante española de Eurovision Chanel Terrero como pregonera del orgullo ha sido acogida con fervor entre los asistentes.