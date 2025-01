Despedido de la Lazio el cetrero Juan Bernabé por publicar un vídeo de su prótesis de pene: "Mis genitales son como mis manos, vengo de Cádiz, siempre hice nudismo"

El Lazio despidió este lunes al español Juan Bernabé, adiestrador del águila Olympia, símbolo del club, después de que publicara un vídeo en sus redes sociales mostrando imágenes de su nuevo implante de pene. Bernabé ha sido uno de los nombres más relevantes en los últimos días después de que anunciara que se iba a someter a una operación para solventar un problema de disfunción eréctil -provocado por una caída a caballo y dos carcinomas- y decidir la duración de sus relaciones sexuales, tal y como desveló en sus redes sociales.

Se sometió a la operación bajo la dirección de uno de los médicos del Lazio, el urólogo Gabriele Antonini, y publicó al término de la intervención un vídeo en el que enseñó su pene erecto gracias al nuevo implante. El Lazio, poco después de que el vídeo se hiciera viral en redes sociales, anunció el despido del adiestrador español. "El Lazio, sorprendido al ver las imágenes fotográficas y de vídeo del Sr. Juan Bernabè y al leer las declaraciones que las acompañaron, comunica que ha interrumpido, con efecto inmediato, todas las relaciones con él, dada la gravedad de su comportamiento", informó el club en un comunicado oficial.

"El club es consciente del dolor que la pérdida del águila provocará a la afición en los próximos partidos en casa, pero cree que no es posible para todos, especialmente con el símbolo histórico del águila, estar asociado a una persona que, con sus actos, hizo inadmisible la continuación de la relación", añadió el Lazio. Bernabé defendió en una entrevista en el diario Repubblica su decisión de mostrar el vídeo, justo antes de ser despedido. "Crecí en una familia sana, limpia, sin prejuicios, que me enseñó a tener una relación sana con mi cuerpo y con el sexo. Mis genitales son como mis manos. Forman parte de mi cuerpo. Vengo de Cádiz, España, donde hay una playa preciosa. Siempre hemos hecho nudismo.

Para mí es natural experimentar mi cuerpo de esta manera, pero por los comentarios me di cuenta de que está lleno de psicópatas que tienen problemas consigo mismos, quizá porque fueron reprimidos en la infancia", declaró este mismo lunes. "Lo hice para dar una señal y valor a las muchas personas que tienen el mismo problema. Es importante que sepan que no corren ningún tipo de riesgo sometiéndose a esta cirugía. El resultado es maravilloso. Es un tema muy delicado, los hombres se avergüenzan, la impotencia es un tabú y la sociedad te juzga. En cambio, no hay nada de qué avergonzarse", añadió. Bernabé fue ya despedido hace 4 años del Lazio por declararse admirador dle dictador Benito Mussolini, aunque fue después readmitido. "Admiro mucho a Mussolini. Pero eso es el pasado. Él no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de mi salud", añadió