Es un día especial es 4 de mayo, el día de Star Wars. Felicidades. Esta jornada especial se celebra el 4 de mayo aprovechando un juego de palabras en inglés: "May the Fourth", cuatro de mayo en español, suena muy parecido al comienzo de "May the Force be with you", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que popularizó la celebérrima saga galáctica.

En la jornada de este viernes conocíamos que se subasta uno de los trajes más míticos de Star Wars, el de Darth Vader, el traje a subasta un día antes de que se conmemore mañana en todo el mundo el conocido informalmente como día de Star Wars.

Además, estas películas de ciencia-ficción también fueron noticia mundial el jueves cuando se supo del fallecimiento a los 74 años del actor británico Peter Mayhew, que interpretó al peludo y entrañable Chewbacca, el amigo inseparable de Han Solo (Harrison Ford) y copiloto del Falcón Milenario.