¿Es lo mismo el teletrabajo que el trabajo a distancia?

Según el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores (ET) "tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa".

El trabajo a distancia o a domicilio se ejecuta, por tanto, en el lugar libremente elegido por el trabajador y sin vigilancia del empresario. El teletrabajo, por su parte, como es una forma de realización del trabajo, usando las TIC's, también podría realizarse en la propia empresa.

Sonia Herrera, técnica experta en empleo digital y teletrabajo de AITED (Asociación Española para el Impulso del Teletrabajo y el Emprendimiento Digital), lo explica con palabras más sencillas: "El teletrabajo es cuando se trabaja para una empresa que tiene la sede en otro lugar, pudiendo existir una vigilancia empresarial y la marcación de ciertas pautas. Con respecto al trabajo a domicilio, puede ser que seas autónomo o freelance y no teletrabajas porque no hay centro de trabajo desde otro lugar, sino que tu casa es tu oficina. Solo se te requerirá la tarea encomendada y la posible calidad de la misma".

Características

Según la doctrina judicial, las características del teletrabajo con respecto al trabajo a domicilio serían las siguientes:

El operario realiza un trabajo fuera de la empresa, normalmente en su domicilio particular.

Por otro lado, esto conlleva la modificación de la estructura organizativa tradicional del trabajo y de la empresa, tanto en los aspectos físicos como en los materiales.

También sería necesaria la utilización de nuevas herramientas de trabajo como videoconferencia, aplicaciones, etc.

Y, por supuesto, es necesaria una red de telecomunicación que permita el contacto entre la sede de la empresa y el domicilio del trabajador u oficinas remotas

¿Y ahora qué?

Aprovechando la obligatoriedad de tener que estar en casa debido a la crisis del coronavirus, ¿es posible que tanto trabajadores como empresarios se planteen seriamente el teletrabajo como una opción? Para Sonia Herrera, puede pasar dos cosas: "Que el trabajador, al probar los beneficios, lo reclame. Hasta ahora puede que estuviera mal visto o que la empresa haya dado siempre la excusa de que no se puede porque habría que tomar medidas económicas... Sin embargo, tras esta experiencia ya no es imposible y, muy probablemente, muchos empleados lo pedirán, seguro que va a ocurri"”.

Por otra parte, "la empresa también hará su valoración y, si ha vivido una experiencia caótica, antes se negaba porque era algo desconocido y ahora es un conocido negativo". Cuando se quiere implantar el teletrabajo, prosigue, "debe ser con un plan y progresivo. Se debe realizar de forma parcial y midiendo resultados en un periodo de no menos de un año. Por lo que si, la experiencia ha sido negativa, no es culpa del teletrabajo sino de la falta de planificación". Por otra parte, "también puede ser que la empresa considere ser previsora y esta experiencia de tener a los trabajadores en casa -buena o mala- le sirva para adelantarse a una transformación digital pensando en estar preparados para el futuro".

Por la situación de emergencia que estamos viviendo muchas empresas van a hacer lo que sea necesario. "Es curioso -explica la técnica- que la mayoría de las pymes no dan acceso remoto para sus trabajadores porque, dicen, no tienen dinero para la tecnología necesaria, pero no es así. Se niegan más por desconocimiento y porque no saben cómo hacer la transformación digital".

Por otra parte, reconoce, "también hay una barrera psicológica basada en la desconfianza de la empresa hacia el trabajador que lo hace en remoto. Esa desconfianza tiene que ver, sobre todo, con nuestro hábito del presentimo. Todo lo que se salga de ese marco da miedo porque es desconocido".

Esas barreras para el teletrabajo son reales, pero tienen solución. Obviamente, relata, "un camarero o una dependienta de una tienda no puede realizar teletrabajo; sin embargo, desde AITED, tenemos relaciones con pymes digitales españolas (tiendas online, formación coaching, consultorías diseño web...) que, desde el principio, nacieron para vender en digital, todos sus componentes teletrabajan y son una ventanita hacia futuro”.

Adquirir habilidades

Las personas suelen ver una "superventaja" el teletrabajo o trabajo a distancia, no suele haber tanta resistencia por parte del trabajador. "Sin embargo, nosotros -prosigue Herrera-, tratamos con madres de niños pequeños que se encuentran con que el mercado laboral no está preparado para la conciliación”. De cualquier manera, y sea cual fuere nuestros motivos para optar por trabajar desde casa, hay que desarrollar una serie de habilidades o aptitudes que pueden entrenarse. "Ahora, por la emergencia, está saliendo todo medio bien, pero no puede salir bien del todo porque ha sido de sopetón y no ha dado tiempo al personal a adaptarse a la nueva situación”.

El trabajador, en primer lugar, debe contar con un espacio de trabajo dentro de casa con puerta para cerrar la estancia porque, aclara Herrera, "la familia tampoco está acostumbrada a esta situación y nos interrumpirán. Cada vez que interrumpen tardamos 20 minutos en volver a concentrarnos".

También debemos organizarnos nuestro propio trabajo, es indispensable: "Desde casa el horario no es rígido, tenemos libertad, pero debemos concretar desde el día anterior en qué franja horaria vamos a trabajar. Tenemos que desarrollar habilidades de autoorganización".

Otro error en el que se suele incurrir es, "como estoy en casa, trabajo en pijama". Si lo hacemos mucho, terminaremos sintiéndonos mal porque, psicológicamente, es como si no estuviéramos trabajando. “Si te vistes, te ayudará con una mentalidad positiva y no te bloquearás”, apunta la técnica de AITED.

Por último, el tiempo de trabajo es tiempo de trabajo. "No puedes levantarte y poner una lavadora, hacer la comida, fregar el suelo... Eso te desconcentrará mucho. Igual que en tu lugar de trabajo no te levantas continuamente, pues en casa tampoco”, concluye.