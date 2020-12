¿Hace falta algún documento para justificar los viajes en Navidad?

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado un paquete de medidas "de obligado cumplimiento" que se deberán adoptar desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero.

De todas las medidas acordadas, la más significativa es el cierre perimetral de los territorios. Los movimientos estarán limitados con una excepción: la reunión familiar en las fechas claves. No se podrá viajar con un fin turístico pero sí para reunirse con los familiares o personas más allegadas. Esto puede resultar un poco chocante ya que la salvedad a esta norma es lo común en estas fechas: no hay navidad sin reunión familiar. El Gobierno apela así a la responsabilidad individual y deja en manos de cada uno la decisión de reunirse o no con los suyos.

Otra de las medidas claves son las reuniones de 10 personas como máximo, incluyendo a los niños, y la ampliación del toque de queda en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 como hora máxima, pero sólo para regresar al domicilio habitual, no para acudir a otro evento o reunión social.

¿Es obligatorio hacerse una prueba PCR para moverse por España en Navidad?

Pero ¿será necesario hacerse una prueba PCR para moverse por España en Navidad? ¿Va a hacer falta una prueba diagnóstica negativa para entrar y salir de la comunidad de Andalucía?

A los estudiantes o trabajadores españoles residentes en el extranjero que quieran volver en Navidad a España sí se les exigirá una prueba PCR negativa para entrar en el país, en concreto a aquellos que procedan de países con incidencia alta, como establece la resolución puesta en marcha hace varios días para quienes lleguen a España desde el extranjero.

Esto hará que todos aquellos que quieran volver a casa por Navidad se lo piensen dos veces y, sobre todo, se miren bien el bolsillo, porque al precio del billete de avión hay que sumarle el precio de una prueba diagnóstica privada que oscilan entre los 50 euros de media de los test rápidos a los 150 como promedio de una PCR, pasando por los cerca de 80 euros de los análisis de sangre.

Sobre la posibilidad de que se hagan test de antígenos y PCR a todos aquellos que se muevan entre comunidades autónomas en Navidad. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha señalado que, por ahora, el Ministerio de Sanidad no se plantea esa posibilidad porque prefieren centrar las pruebas diagnósticas en los casos sospechosos, que son los que permiten "cortar la cadena de transmisión".

Test de antígenos para cenar con la familia

Ante el miedo y la preocupación de contagiar a sus familiares, especialmente a aquellos de mayor edad, hay clínicas privadas que han puesto en marcha campañas para la realización de test de antígenos, cuyos resultados están en 20 minutos, antes de las fechas más señaladas. Es el caso de la cadena andaluza Clínicas Beiman, que ha lanzado una campaña de estas características.

¿Hace falta algún justificante para viajar en Navidad?

Por otro lado, ¿cómo se van a controlar los movimientos entre comunidades? ¿Hará falta algún documento o justificante para viajar dentro del territorio nacional? Durante la rueda de prensa de este miércoles, el ministro de Sanidad Salvador Illa, hizo hincapié en el hecho de que "los acuerdos están para cumplirse".

"Apelamos a la responsabilidad, largamente acreditada por parte de la ciudadanía española, y, naturalmente, si se requiere algún tipo de documentación que acredite que se cumpla este acuerdo pues se deberá de proporcionar pero no hemos acordado ningún modelo de justificante específico para este caso”, manifestó este miércoles el ministro de Sanidad.

Al falta de un justificante específico, para viajar con una mayor tranquilidad, uno siempre puede mostrar a las autoridades el libro de familia, el DNI propio y una copia del DNI del familiar o una copia del certificado de empadronamiento de la persona a la que se va a visitar.