Si se te empañan las gafas, no estás usando bien la mascarilla

La mascarilla es uno de los elementos indispensables en es esta pandemia. Su uso puede reducir considerablemente el riesgo de transmisión del covid. El problema que encontramos a veces es que no se utiliza de la manera adecuada, lo que supone que su eficacia se vea disminuida o, en algunos casos, prácticamente desaparecida.

Tanto los materiales como la forma y colocación de la misma son aspectos indispensables a tener en cuenta a la hora de endosarnos una mascarilla. Claire Judith Horwell, profesora de Geohealth en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Peligros, Riesgos y Resiliencia de la Universidad de Durha, afirma que, ahora que comprendemos de qué manera se propaga el covid, debería ser "prioritario" fomentar el uso de mascarillas FFP2.

En declaraciones para el periodico The Guardian, la especialista da por hecho que cualquier cosa que cubra la cara "es mejor que nada", pero lamenta que no se haya puesto énfasis a la hora de informar sobre cuál es la protección más efectiva ni hayan trabajado para que la población tenga acceso a ella.

"Como regla general, si siente que entra aire en los ojos y sus gafas se empañan rápidamente, o si siente que su aliento se escapa por los bordes... entonces también podrá entrar aire contaminado", advierte. Y alega que un clip moldeable para ajustar la mascarilla debería ser básico. Pero añade que, en su opinión, las mascarillas que vienen con un doblez en el centro, "no suponen un gran sello porque el clip de la nariz viene doblado en el medio".

5/ Masks come in different shapes. I find that bi-fold masks (with a vertical fold) don't make a great seal because the nose clip is bent in the middle. When you fit a mask, you should mould the clip to your nose, not pinch it, otherwise air escapes around your nose bridge.