¿Por qué entran lagartijas y salamanquesas en casa? El Feng Shui y los expertos hablan de las bondades de su presencia

Durante las cálidas semanas de verano de 2025, muchos hogares españoles han notado la aparición de lagartijas y salamanquesas en paredes, ventanales y terrazas. Este fenómeno, lejos de ser aislado, resulta cada vez más frecuente y despierta interpretaciones que van desde leyendas ancestrales hasta modernas explicaciones científicas.

Mientras algunos residentes se muestran inquietos ante la repentina compañía de estos reptiles diminutos, otros consideran su presencia una señal afortunada y benéfica. Pero, ¿qué significa realmente que estas criaturas decidan instalarse en nuestro entorno doméstico durante los meses estivales?

Analizamos tanto las creencias de la filosofía Feng Shui como los argumentos de biólogos y naturalistas, revelando las ventajas y los posibles mensajes que pueden transmitir estas visitas inesperadas.

Significado y simbolismo de lagartijas en el hogar

El asentamiento de lagartijas —en especial geckos y salamanquesas— en viviendas urbanas va mucho más allá de una simple curiosidad. Según diversas tradiciones, su aparición en casa es interpretada como un presagio de protección espiritual y buena fortuna. El Feng Shui, disciplina milenaria centrada en la energía de los espacios, sostiene que tener una lagartija en casa simboliza la llegada de un ser protector. Este animal aporta, supuestamente, armonía y renovación al entorno, dos pilares ansiados por quienes buscan bienestar en sus viviendas.

Expertos consultados, como Patricia Traversa, directora del Centro Feng Shui Profesional, remarcan que desde la antigüedad "la lagartija está vinculada a la serenidad, fertilidad y capacidad de reinvención de los hogares". No es extraño, por tanto, que en varias culturas mediterráneas, desde tiempos romanos, la presencia de estos reptiles haya sido interpretada como signo de fortuna y oportunidades venideras.

Ventajas naturales de su presencia según la ciencia

Al margen de creencias y tradiciones, el papel ecológico de las lagartijas en la península ibérica resulta indiscutible. Las especies más comunes, como la Tarentola Mauritanica —más conocida como salamanquesa común—, son aliadas inesperadas dentro del ecosistema doméstico. Según ecólogos y divulgadores, estos reptiles funcionan como insecticidas naturales, alimentándose de mosquitos, arañas, polillas y, en ocasiones, cucarachas. Por tanto, su presencia contribuye a mantener a raya las plagas en casas y edificios, especialmente durante los meses cuando proliferan los insectos.

Estudios recientes en 2025 han demostrado que la aparición estacional de lagartijas está directamente relacionada con el aumento de temperatura y la búsqueda de refugio en lugares donde encuentran abundante alimento. De acuerdo a la Asociación Herpetológica Española, "las fachadas y balcones de ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla se han convertido en hábitats secundarios idóneos para estos animales, cuya actividad resulta inocua y casi siempre benéfica para el conjunto de los habitantes".

Razones del aumento de lagartijas en 2025

El incremento en la presencia de lagartijas durante el verano de 2025 en España tiene varias causas. Los especialistas apuntan a factores climáticos, como la sucesión de olas de calor y la urbanización de entornos rurales, que han favorecido la migración de estos reptiles hacia viviendas humanas. Además, la expansión de zonas ajardinadas y la reducción de pesticidas han contribuido a que encuentren más refugios y alimento en áreas urbanas y suburbanas.

Por otro lado, la mayor concienciación sobre la protección de la biodiversidad en áreas urbanas ha derivado en una actitud más tolerante —e incluso positiva— hacia la convivencia con especies autóctonas. Las campañas informativas del último año, impulsadas por ayuntamientos y organizaciones ambientales, recomiendan no emplear ningún método agresivo para eliminarlas y recuerdan su función ecológica esencial en la cadena trófica.

Qué hacer si aparecen lagartijas en tu casa

Según los expertos, lo ideal es respetar la presencia de lagartijas y salamanquesas si se cuelan en la vivienda. En caso de encontrarlas en el interior, se puede facilitar su salida con suavidad, pero jamás emplear productos químicos o perjudiciales. Si decides permitirles permanecer en terrazas y huecos de las paredes, disfrutarás de un hogar más libre de insectos y, supuestamente, de las buenas energías que prometen las tradiciones orientales.

Para quienes experimenten temor, los biólogos insisten en que estos animales son completamente inofensivos para personas y mascotas, e incluso pueden ayudar a los más pequeños a perder el miedo a la fauna local observando su comportamiento.

Culturas y supersticiones: el caso de la buena suerte

No solo en el Feng Shui, sino en relatos populares de Andalucía, Cataluña y Levante, las salamanquesas gozan de una acogida positiva. Muchos pueblos creen que la llegada de uno de estos animales a la casa es sinónimo de buen augurio, protección y cambios favorables. Así, en varias regiones de España, la creencia perdura: que una lagartija elija nuestro hogar es siempre una bendición y señal de bonanza.

Tendencias de búsqueda y consejos prácticos

Con el repunte de consultas en Google en este 2025, frases como "qué significa ver una lagartija en casa" y "razones para no espantar salamanquesas en verano" se han disparado. La recomendación de expertos es clara: adoptar una actitud tolerante y curiosa frente a estos visitantes. Si se observa alguna lagartija herida, lo prudente es contactar con centros de fauna salvaje o asociaciones ecologistas, para garantizar su bienestar y seguir contribuyendo a la defensa de la biodiversidad urbana.