Una médica aclara cuál es el mejor remedio para controlar la hipotensión: "No debes tenerle miedo a la sal"

Muchas personas conocen los problemas que puede acarrear la hipertensión, pero no están al tanto de la hipotensión. Esta es una condición en la que la presión de la sangre que circula por las arterias está por debajo de lo que se considera normal y si se producen bajadas muy bruscas puede acarrear graves problemas de salud. La médica Amara Aladel analiza los riesgos que puede suponer tener una tensión baja, cómo se percibe, cuándo no se debe superar y que suplemento es el mejor para recuperar los niveles: "Añade sal a las comidas, no le tengas miedo a la sal"

Para conocer cuáles son los mejores parámetros de una tensión, primero se debe saber que es la presión arterial. Se trata de la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias cada vez que el corazón bombea. Si al levantarnos de la cama o del sofá, sufrimos mareos, puede ser que tengamos una baja presión arterial y la sangre no llegue bien a las piernas, como detalla la médica de urgencias. La presión arterial se mide con dos cifras, la sistólica que corresponde a los que se conoce como la máxima que es cuando el corazón se contrae y diastólica o mínima que es cuando el corazón se relaja entre latidos.

Se conoce como hipotensión cuando la máxima no supera 90 y la mínima alcanza los 60 mmHg. No siempre es grave y muchas personas jóvenes con buena salud cuentan con una tensión baja.

Tipos de hipotensión

Existen varios tipos de hipotensión y se deben diferenciar para que se sepa actuar en caso de padecerla. La crónica asintomática ocurre en personas con buena salud y se da sin síntomas previos. Está relacionada con la buena elasticidad arterial y no requiere tratamiento. La ortostática se produce cuando al bajar de la cama o del sofá la presión disminuye y causa mareos y visión borrosa. La posprandial que es frecuente después de las comidas, debido a la redistribución del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo. La más grave o shock se asocia a una caída grave de presión debido a una hemorragia, infecciones graves o problemas cardíacos.

Causas más frecuentes de hipotensión

Existen varias causas que pueden favorecer el riesgo de sufrir hipotensión. Una de ellas es la deshidratación, mucho más común en verano porque el cuerpo necesita mucha más agua debido a las altas temperaturas. Una recomendación básica es tomar entre un litro y medio y dos diariamente. El déficit nutricional es otra y especialmente en la vitamina B12 y el ácido fólico. Los problemas hormonales como el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, las enfermedades cardíacas como la arritmia y algunos efectos secundarios de medicamentos diuréticos, antihipertensivos o antidepresivos. La mente está presente y enfermedades neurológicas como el Parkinson pueden afectar.

Relación entre sal y presión arterial

Siempre recomiendan un uso moderado de la sal, pero realmente tiene muchos beneficios que pueden que sean desconocidos para muchas personas. Está compuesta principalmente por cloruro de sodio y este es un mineral que participa en el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y la contracción muscular. Al aumentar la retención de líquidos y el volumen sanguíneo viene genial para las personas con tensión baja que necesitan un empujón para que la sangre llegue a todo el cuerpo con fuerza. Ingerirla en exceso a largo plazo resulta perjudicial.

