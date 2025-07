El consejo para evitar la tensión baja en verano que se ha hecho viral: "Lo hago una vez al día"

Una de las preocupaciones de la población cuando llega el verano es la hipotensión, es decir la baja de la tensión arterial. Esta se produce con mayor frecuencia cuando aumentan las temperaturas y aparece una sudoración excesiva, ya que el organismo se enfrenta a un esfuerzo adicional. Los principales síntomas son mareos, desmayos y malestar general.

Las personas más propensas a sufrir hipotensión son las que sobrepasan la mediana edad y las que cuentan con otras enfermedades crónicas. Igualmente, también puede aparecer en jóvenes como Lucía que, ha dado un consejo a todos sus seguidores sobre lo que tienen qué hacer cuando se baje.

La tiktoker comenta que no es el mejor consejo porque funcione, que también, sino porque es muy básico. La fórmula sería cafeína más hielo y, en esta ocasión, opta por un café con leche y hielo. No es recomendable abusar de esta técnica. "Si estoy con la tensión muy baja, lo hago una vez al día porque si no me dará una sobredosis de cafeína".

Por qué tomar cafeína cuando se tiene una bajada de tensión en verano

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Entre los ejemplos más comunes se encuentra el té, el café o el cacao y se puede encontrar en alimentos, bebidas y algunos medicamentos. Con ella, se bloquean los receptores de adenosina, una sustancia que promueve la relajación de los vasos sanguíneos y, estimula la liberación de la adrenalina. Además, produce un aumento de la presión arterial, sobre todo, si no se está acostumbrada a su consumo. Por ello, es mejor no abusar y con un café al día o un té será suficiente.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda no superar el consumo de 400 mililitros al día de cafeína, lo que es equivalente a tres o cuatro tazas diarias. Si se abusa, se puede activar un efecto rebote y aparecer taquicardias, nerviosismo o insomnio.

Durante el verano se debe mantener una hidratación adecuada, así que con una ingesta de líquidos la cafeína dará una buena respuesta. Igualmente, no es la única solución para enfrentar los problemas de hipotensión. Se debe completar con una dieta con alimentos ricos en agua y minerales -cinco piezas de frutas y verduras al día-.

También existen otros que subirán la tensión: sal marina, anchoas, mojama, hueva, cereales integrales, frutos secos -5 o 6 nueces al día o 15 o 20 almendras diarias-, regaliz, queso y jamón serrano. Además, ir a la playa o la piscina se convierte en la actividad favorita del verano y se recomienda evitar la exposición al sol, sobre todo, en las horas más fuertes que van desde las 12:00 a las 17:00.

