Los españoles usarían más el tren si hubiera una conexión a Internet rápida y fiable

El 54% de los viajeros españoles usaría con más frecuencia el tren si las compañías ferroviarias ofrecieran conexión a Internet rápida y fiable a bordo, según un estudio dirigido por evo-rail, compañía británica de tecnología ferroviaria.

Dicho porcentaje se incrementa al 70% en el caso de los jóvenes de entre 16 y 24 años y el 62% de los adultos de entre 25 y 34 años. Asimismo, el 74% de los que usan el tren con mucha frecuencia estarían aún más dispuestos a hacer sus viajes por este medio si disfrutaran de buena conectividad de banda ancha.

Además, el estudio, realizado por lpsos en varios países de Europa, señala que menos de la mitad (42%) manifiestan sentirse muy o razonablemente satisfechos, mientras que el 40% dicen no confiar en disponer de una conexión Wi-Fi estable, que no se interrumpa o no se ralentice durante el viaje.

Según evo-rail, se espera que el despliegue de 5G, unido a las políticas transformadoras que recoge el Plan de Recuperación a partir del instrumento Next Generation EU, permitan a la industria ferroviaria avanzar en la innovación y la digitalización, a fin de mejorar la experiencia de usuario y atraer a más viajeros a un medio de transporte más verde y sostenible.

El director general de evo-rail, Simon Holmes, ha destacado que este estudio refleja "claramente" lo que los pasajeros esperan de una red ferroviaria moderna y "la industria tiene ahora la oportunidad de atraer al tren a más usuarios, sobre todo si casi dos tercios de las generaciones jóvenes estarán más dispuestos a usarlo si les ofrecemos una buena conectividad".

Preferencia de los usuarios españoles

El estudio apunta a que para el 74% de los usuarios de tren en España es importante que las compañías ferroviarias ofrezcan buena conectividad a bordo, y un 84% valora además el hecho de contar con suficientes puntos de recarga para sus dispositivos.

Asimismo, de disponer de buena conectividad a bordo del tren, el 91% de los encuestados haría uso del servicio, incluida la práctica totalidad de los jóvenes.

En cuanto al uso que harían, el 67% declara que para navegar por la web, el 51% para interactuar en redes sociales, mismo porcentaje para ver películas o vídeos. El 45% lo usarían para escuchar música, el 43% para responder a emails, el 27% para trabajar, el mismo porcentaje para estudiar y el 21% para juegos 'online'.