Qué es la estanflación y por qué debería preocuparte

Este año, a pesar de la mejora económica que se esperaba a raíz de la disminución de contagios y muertes por Coronavirus, está siendo verdaderamente arduo.

A la relajación de medidas preventivas contra contagios de Covid-19, que supone grandes oportunidades de consumo, se le ha sumado un conflicto que lleva ya varios meses afectando negativamente la economía mundial y suponiendo incalculables pérdidas humanas, y se trata de la guerra entre Ucrania y Rusia, dos de los titanes de la exportación energética y de combustibles a nivel internacional.

Por ello, se están produciendo grandes subidas de precios mientras la economía mundial se mantiene estancada. Al mezclar esta inflación con este estancamiento tenemos un nuevo término: la estanflación. Este efecto económico de inflación y estancamiento simultáneos lleva sin producirse aquí en España desde 1977, y algunos expertos temen que se repita 45 después.

La estanflación en España, en cifras

Allá por 1977, la estanflación supuso una inflación media de un 26% junto a unas cifras en los tipos de interés de alrededor del 22%. Las cifras máximas de dicha inflación llegaron al alcanzar un elevadísimo 44%, que se tradujo, evidentemente, en pérdidas masivas de puestos de trabajo y cierres de empresas.

Por otra parte, en ese 2022, nada menos que 45 años después, llevamos aproximadamente 14 meses sufriendo una inflación descontrolada que en el mes de febrero alcanzó tasas que llevaban sin verse desde 1986 (una cifra del 7,6% de aumento de precio). No obstante, esta cifra tan alarmante ni siquiera mostraba los efectos del posterior conflicto ucraniano.

La inflación extrema no sólo afecta a nuestro país. En la superpotencia que es Estados Unidos se alcanzaron máximos con una subida de precios de un 7,9%, tasa máxima desde 1982, y la zona euro en su conjunto alcanzó un máximo histórico con una subida de precios del 5,8%.

En una nota más positiva, varios expertos han podido afirmar que no se está produciendo estanflación, ya que a pesar del encarecimiento extremo de muchísimos productos, algunas economías se mantienen en crecimiento y no se ha producido un estancamiento general. Sin embargo, no cabe duda de que la coyuntura actual está suponiendo grandes dificultades para los consumidores y empresarios.