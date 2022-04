El estrangulador de Lardero: crimen y perfil del presunto asesino

Francisco Javier Almeida estaba citado a declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño pero se acogió a su derecho a no hacerlo. Está acusado del secuestro y asesinato de Alex, un niño de 9 años que jugaba en un parque de Lardero, celebrando Halloween junto a su familia y amigos. No es la primera vez que la justicia le reclama. El acusado cumplía condena por asesinato por matar a una mujer en Logroño en 1998 y había llevado a cabo dos agresiones sexuales. Aún así, se le había concedido la libertad condicional en abril de 2020 cuando faltaban tres años para salir definitivamente de prisión, algo que los sindicatos de Prisiones aseguran que podría haberse evitado. Este es el perfil del estrangulador de Lardero, la radiografía del asesino del niño de La Rioja, y así perpetró, supuestamente, su último crimen.

Almeida, un depredador sexual, estranguló a Alex en su casa de Lardero. Hombre solitario que no se relacionaba con nadie y que se pasaba gran parte del día sentado en un banco del parque desde el que minutos antes le había secuestrado, posiblemente pensando que era una niña, debido al disfraz que llevaba puesto. Su frustración ante el error pudo derivar en el desenlace fatal de Alex. Pero tampoco desvío demasiado el comportamiento habitual que había mostrado el presunto asesino en anteriores ocasiones.

Francisco Javier Almeida es un hombre solitario que no se relaciona con nadie, un depredador sexual de manual

Almeida pasa por ser una persona profundamente religiosa, que carece de empatía hacia otras personas, con un comportamiento ejemplar en la cárcel, que le valió para reducir la pena y conseguir la libertad condicional, y en ocasiones se dedicaba a asfixiar pajaritos, precisamente la causa de la muerte del pequeño Alex.

Prueba pericial psicológica de Javier Almeida

Su nula disposición a colaborar llama poderosamente la atención que por otro lado sigue reclamando que le devuelvan las llaves de su piso de alquiler y su coche, como si nada hubiera ocurrido. En cualquier caso está previsto que con este caso vuelvan a hacerle una prueba pericial psicológica, pese a que las dos que se le hicieron hace años concluyeron que no sufría ningún trastorno.

Existe muchísima indignación en torno al caso del estrangulador de Lardero. La familia, con el intenso dolor de la muerte del pequeño, pedirán para el depredador la prisión permanente revisable; los vecinos, por la frustración de haberse cruzado con Almeida y no haber percibido nada extraño hasta que uno de ellos les vio bajar en el ascensor ya con el niño fallecido; y los sindicatos de prisiones porque consideran que no se le debió conceder primero el tercer grado y después la libertad condicional, ya que consideran que no estaba preparado para vivir en libertad y apreciaron riesgo de reincidencia. Así, la figura del agente de la libertad condicional exige una regulación inmediata.