Un experimento muestra que los peces sufren los efectos de la ingravidez en el espacio

Los peces sufren los efectos de la ingravidez en el espacio al igual que los animales terrestres, según un experimento realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), afirmó el científico ruso Vladímir Sychov.

"Participamos en un experimento japonés con peces a bordo de la EEI. Se estableció que en condiciones de ingravidez los peces padecen los mismos problemas que los animales terrestres", dijo Sychov, subdirector del Instituto Médico Biológico de la Academia de Ciencias del Rusia, en un entrevista con la agencia RIA Nóvosti.

Agregó que anteriormente los científicos consideraban que la ingravidez no afectaría a los peces, que en el agua se encuentran prácticamente en las mismas condiciones."Sin embargo, se descubrió que sufrieron una cantidad de cambios en sus órganos, músculos y huesos que lleva a pensar que la ingravidez es un asunto más serio de lo que parece", señaló Sychov,

Explicó que de momento no se sabe cómo de reversibles son los cambios en los organismos de los peces y durante cuánto tiempo no afectarán a su actividad vital. "Es imprescindible continuar los experimentos con animales en el espacio. Pues es no podemos estudiar a fondo en una persona el impacto de los factores de un vuelo espacial", indicó el científico.

Señaló que el ser humano antes de viajar al espacio adopta medidas preventivas, que incluyen ejercicios físico y medicación, para paliar los efectos de la ausencia de gravedad. "Y esto maquilla los posibles cambios en su organismo. Con los animales no se adoptan medidas preventivas", añadió.