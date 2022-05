'Oops I did it again', los extraños videos de Britney Spears en Instagram que preocupan a sus fans

Si hubiera que resumir lo que ha significado Britney Spears para el mundo de la música en las décadas de los 90 y los 2000 en pocas palabras, bastaría con utilizar solo dos: fenómeno mundial. Sus inicios en el mundo del espectáculo, aunque mucho más discretos, vinieron a la temprana edad de 11 años con su participación en el programa The Mickey Mouse Club en 1992, tras varios años participando en algunas funciones teatrales de menor repercusión.

No obstante, su adolescencia marcó el inicio de lo que se forjaría como una de las figuras más relevantes de la cultura pop contemporánea con Baby One More Time en 1999, siendo aún a día de hoy un álbum que traspasó los límites convirtiéndose en el más vendido de una solista adolescente en la historia. Un año después, volvió a la carga con Oops!...I Did It Again, himno imborrable de toda una década de pop estadounidense que aún ha marcado influencia en muchísimos artistas mainstream de hoy día, a nada menos que 22 años del lanzamiento de este famosísimo disco que vendió la friolera de 1,3 millones de copias en Estados Unidos solo en la primera semana a la venta.

Britney ha podido diversificar su obra hasta el punto de perfeccionar, además del cante, otras muchas facetas como el baile y la coreografía, la composición, el modelaje, la actuación, el diseño de moda e incluso la actividad empresarial.

No obstante, esta 'todocampista' cultural ha pasado por momentos muy difíciles en su vida personal, llegando a sufrir serias crisis de salud mental, como aquella recordada ocasión en la que apareció con la cabeza rapada en 2007. Su más reciente bache está fuertemente relacionado con la batalla legal contra su padre para que acabara su tutela legal sobre este icono del pop.

Ahora bien, después de todo el revuelo, Britney ha vuelto a acaparar la atención de todos con sus últimas publicaciones en redes sociales, las cuales han suscitado reacciones de lo más variadas. En estas publicaciones aparece al desnudo, tapando sus pechos con sus manos y su entrepierna con un emoji. Aquí mostramos dos tweets con dos reacciones completamente adversas de dos usuarios:

i swear people forget that britney was in a prison of her father’s design for the past 13 years. she missed the years when we were all terrible at instagram and used those tacky in-app filters. she’s feeling herself. let her be pic.twitter.com/KWAMAQ3bri