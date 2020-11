En qué fase se encuentran las vacunas del coronavirus más avanzadas

Si algo tenemos claro es que al coronavirus solo lo vencerá una vacuna. Al menos es nuestra esperanza ya que vemos que las medidas de prevención del contagio y las medidas sanitarias no son suficientes. Esta semana Pfizer afirmó que su vacuna es eficaz en más de un 90% contra la Covid-19.

La farmacéutica dijo que la vacuna que está probando junto con BioNTech evita que las personas contraigan la enfermedad, según un análisis preliminar. Sin embargo, no es la única vacuna en marcha. En total, hay 47 vacunas que están en etapa clínica -es decir, siendo probadas en humanos-, y 155 en etapa preclínica (que se están probando en laboratorios), según la información más actualizada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del día 3 de noviembre.

De las que se encuentran en etapa clínica, hay otras 9 vacunas, además de la de Pfizer y BioNtech, en la fase tres o en la etapa final de prueba.

La vacuna de BioNTech

Esta vacuna ha sido probada en 43.500 personas en seis países y hasta el momento no ha ocasionado ningún problema grave de salud. Los pacientes necesitan dos dosis de la inyección, con tres semanas de intervalo. Los ensayos realizados en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Argentina, Sudáfrica y Turquía muestran que la protección del 90% se logra siete días después de la segunda dosis. No hay que olvidar, no obstante, que esta vacuna no ha sido revisada por científicos independientes y que Pfizer y BioNTech quieren solicitar una aprobación de emergencia para usarla antes de que acabe noviembre.

Vacunas en la tercera fase

Hay varios laboratorios o grupos que ya están en la tercera fase de pruebas de sus vacunas y ya están reclutando voluntarios para esta etapa o monitoreando sus efectos en humanos:

Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil: vacuna basada en una versión inactivada del virus que está siendo probada o se probará en Indonesia, Brasil y Turquía.

Instituto Wuhan de Productos Biológicos y Sinopharm de China: vacuna basada en una versión inactivada del virus que está siendo probada en Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.

Instituto de Productos Biológicos de Pekín y Sinopharm de China: vacuna basada en una versión inactivada del virus, en pruebas en Emiratos Árabes Unidos y Argentina.

Universidad de Oxford y AstraZeneca en Reino Unido: vacuna basada en una versión no replicante de un adenovirus, el virus que causa el resfriado común, en Brasil, Estados Unidos, India y Rusia.

CanSino con el Instituto de Biotecnología de Pekín, China: vacuna basada en una versión no replicante de un adenovirus, en Rusia y Paquistán.

Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia: vacuna basada en una versión no replicante de dos adenovirus, en Rusia y Bielorrusia.

Janssen (de Johnson & Johnson): basada en una versión no replicante de un adenovirus, en EE.UU., Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Sudáfrica.

Novavax de EE.UU.: vacuna basada en proteínas del SARS-CoV-2 que está siendo probada en EE.UU. México y Puerto Rico.

Moderna de EE.UU.: basada en el ARN del coronavirus, que está en pruebas en Estados Unidos.

Ensayos suspendidos de Oxford y Johnson&Johnson

Cabe señalar que, la Universidad de Oxford y AstraZeneca tuvieron que suspender los ensayos en octubre después de que un voluntario falleciera en Brasil. Los ensayos se habían interrumpido también en septiembre después de que se notificara un efecto secundario en uno de los voluntarios en Reino Unido. Las pruebas se reanudaron días después, tras concluirse que era seguro hacerlo.

Y la empresa Johnson & Johnson también interrumpió temporalmente los ensayos clínicos de su vacuna Janssen, en octubre "por la enfermedad inexplicable" de un participante del estudio que se realiza en Estados Unidos aunque días después anunció que reanudaría las pruebas.