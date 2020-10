La vacuna contra la Covid-19 de Pfizer ya tiene fecha

Cientos de expertos aseguran que los plazos para poner una vacuna en el mercado son largos y dificultosos, unos plazos que Pfizer parece haber acortado de manera considerable. La empresa farmacéutica estadounidense ha afirmado que solicitará una autorización de uso de emergencia para su profiláctico en el mes de noviembre.

Albert Bourla, presidente y director ejecutivo, asegura que los plazos marcados se están cumpliendo y que, si todo sigue por este camino, la vacuna podrá estar disponible siempre y cuando se demuestre que es efectiva y segura para la población.

Transparency is important so I’d like to provide greater clarity around the timelines for @pfizer’s #COVID19 vaccine and the 3 key areas where we must demonstrate success in order to submit for Emergency Use Authorization (EUA) or Approval: https://t.co/EVSnMNoeRQ