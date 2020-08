Enfermería advierte que no todos los geles hidroalcohólicos protegen del coronavirus

Algo bueno debe sacarse de todo esto. A lo largo de estos meses de pandemia por el coronavirus los ciudadanos hemos, al menos, aprendido mucho acerca de la higiene y los métodos de prevención de contagios, que en la mayoría de los casos son tan eficaces contra el Covid-19 que contra otros virus y bacterias que también pueden provocar enfermedades graves.

La mascarilla se ha convertido prácticamente en una prenda más del atuendo diario, tenemos cuidado de no llevarnos las manos a los ojos, la boca o la nariz y mantenemos cierta distancia de seguridad con los demás. Desde el primer día se ha insistido en que la higiene de manos es tanto o más importante que todas las demás medidas de prevención, con el lavado periódico con agua y jabón como mecanismo más eficaz para evitar contagios a través del contacto de las manos con las mucosas y con los demás y también con la utilización de soluciones desinfectantes, principalmente los geles hidroalcohólicos que hoy en día se cuentan por litros en cada casa.

Sin embargo, el Consejo General de Enfermería ha advertido que hay que andarse con ojo, porque no todos los que se están vendiendo en el mercado protegen frente al Covid-19. Antes de comprar cualquier gel es importante leer su etiquetado y fijarse en algunos detalles: el porcentaje de alcohol que posee y bajo qué norma se ha certificado.

💦🤲¡OJO! No todos los los geles hidroalcohólicos protegen frente al COVID-19. ▶️Por ello, la Organización Colegial de Enfermería ha lanzado unos consejos informando de cuáles funcionan pic.twitter.com/LyoMDwsJtO — Consejo General de Enfermería (@CGEnfermeria) August 1, 2020

Además, “hay que diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes”, resalta María Enríquez, enfermera del Consejo General de Enfermería. Para que un gel sea desinfectante “debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus debemos comprar hidrogeles con efecto viricida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE14476”, añade.

El cumplimiento de esta normativa UNE garantiza que funciona contra el coronavirus. En cuanto al porcentaje de alcohol, menos del 70% no tendría efectos desinfectantes, y por encima del 90% no es eficaz al evaporarse con mucha facilidad y no llegar, por tanto, a entrar en contacto con el virus.

En cualquier caso, la higiene de manos con hidrogel, aconsejan los enfermeros, debe hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón, después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle -el parque, el transporte público o privado compartido, comercios…- y de manera frecuente en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes.

Durante la aplicación de estos geles se debe tener especial cuidado y evitar aplicarlos en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas. Además, hay que recordar que se caracterizan por tener un alto porcentaje de etanol y por tanto son inflamables, por lo que deben estar alejadas de focos de calor.

Cómo desinfectarse con hidrogeles

El Consejo General de Enfermería ha lanzado una campaña informativa sobre la desinfección con gel hidroalcohólico. Basta con seguir 8 sencillos pasos: