¿Puedo ir al gimnasio estando de baja?

Sevilla/¿Podemos ir al gimnasio estando de baja laboral? Esta es una pregunta muy común entre todos los que, a pesar de estar temporalmente incapacitados para el trabajo, quieran seguir manteniendo su condición física, o simplemente quieran hacer deporte por su bienestar emocional. La respuesta no es tan simple, ya que depende de varios factores, como el tipo de lesión o enfermedad, qué tipo de actividad física se está realizando y las indicaciones médicas específicas. En el artículo de hoy veremos las cosas que deben tenerse en cuenta para saber si es posible acudir al gimnasio mientras se está de baja, sin incurrir en riesgos legales o médicos.

¿Es legal ir al gimnasio estando de baja?

El marco legal en España dice que una persona en situación de incapacidad temporal no puede realizar actividades que puedan interferir en su proceso de recuperación o que vayan en contra de las indicaciones médicas. Lo más importante es que la actividad que se realice no agrave la lesión ni retrasen la recuperación. Esto significa que no hay una prohibición general de acudir al gimnasio mientras se está de baja, siempre y cuando lo que se haga no perjudique la salud o la curación de la lesión.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) dice que la práctica deportiva, incluso estando de baja, no está expresamente prohibida si no agrava la lesión por la que se ha solicitado dicha baja. Por lo tanto, una persona que esté de baja, por ejemplo, debido a un problema emocional o psicológico, podría acudir al gimnasio para realizar ejercicios leves que mejoren su bienestar sin que esto interfiera en su recuperación.

A pesar de que el ejercicio puede ser bueno en muchos casos, existen casos en los que ir al gimnasio podría ser perjudicial para la salud o para el proceso de recuperación. Si la baja laboral es consecuencia de una lesión musculoesquelética o una condición que afecta directamente la movilidad o el funcionamiento del cuerpo, es necesario seguir las indicaciones del médico. Hacer ejercicio sin autorización médica podría empeorar la lesión, y esto podría prolongar la baja y complicar la recuperación.

Además, desde un punto de vista legal, ir al gimnasio en estas condiciones podría ser interpretado por la empresa o la mutua de trabajo como una actividad incompatible con la baja, y esto podría hacer que se abriera una investigación por fraude o conducta inapropiada. Si se considera que el trabajador está actuando de manera irresponsable la empresa podría tomar acciones legales que incluyan sanciones o incluso la pérdida de la prestación por incapacidad temporal.

En algunos casos, el ejercicio (en términos moderados) puede ser algo beneficioso durante una baja médica, siempre y cuando se haga bajo supervisión médica. Por ejemplo, personas que tienen depresión o ansiedad pueden beneficiarse de la actividad física, ya que el ejercicio es una herramienta conocida para mejorar el estado de ánimo y la salud mental.

De igual manera, los médicos pueden recomendar ejercicios específicos para aquellas personas que están de baja por problemas físicos. En este caso, ir al gimnasio para hacer este tipo de actividades adecuadas a la lesión, como ejercicios de bajo impacto, puede ser una forma de acelerar la recuperación. Aun así es importante que cualquier actividad física esté avalada por el médico trata la lesión del paciente.

¿Cómo evitar problemas legales?

Si estás de baja y quieres seguir yendo al gimnasio, lo primero que tienes que hacer es consultar a tu médico, quien podrá evaluar si el tipo de ejercicio que quieres hacer es compatible con tu estado de salud y tu proceso de recuperación. También es importante informar a la mutua laboral si tienes dudas sobre las actividades que puedes realizar mientras estás de baja.

Por último, si decides ir al gimnasio, siempre puedes llevar una copia del informe médico que indique las recomendaciones sobre la actividad física. Esto puede ser útil en caso de que la empresa o la mutua te pongan problemas a la hora de ir al gimnasio.