El Gobierno declarará el martes zona catastrófica las áreas arrasadas por los fuegos

Campo quemado por el incendio en el entorno de los Picos de Europa, en Tierra de la Riena, en León.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.

Así lo ha asegurado el jefe del Ejecutivo durante su visita, junta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

Esa declaración oficial de "zonas afectadas por una emergencia de protección civil", ha indicado Sánchez, implica el "compromiso" del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que "se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados".

En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también "lógicamente" recursos de la Administración General del Estado.

Además, Sánchez ha asegurado junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades "todos los medios desde el primer momento y serán mayores, pero también las competencias están delimitadas y tenemos que involucrarnos todos”.

El presidente del Gobierno ha defendido la propuesta que lanzó el pasado domingo en León para alcanzar un pacto de Estado para afrontar los efectos del cambio climático y que estas políticas "transciendan las legislaturas y perduren más de cuatro años" y ha anunciado su intención de plantear en septiembre esta medida como respuesta a "una realidad que nos atropella": “La ciencia y el sentido común nos dicen que el clima está cambiando, que la emergencia climática está cambiando y cada vez tiene un mayor impacto. Solo vale una respuesta: la unidad institucional”, ha sostenido el presidente.

"Ante crisis de estas características, la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional entre países resulta fundamental", ha remarcado.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia que planteará en septiembre un "pacto de estado frente la emergencia climática". "Tenemos que reajustar nuestras capacidades, no solamente de respuesta, sino también de prevención", insiste, recordando que esto "no obedece a ninguna dependencia ideológica". "Estamos ante una realidad que cada vez nos atropella más", admite Sánchez antes de terminar su intervención.