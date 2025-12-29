La Guardia Civil aconseja sobre el uso seguro de petardos en Fin de Año: "Estas son las tres cosas básicas que debemos mirar siempre en la etiqueta"

El Fin de Año llega una vez más cargado de celebraciones familiares y tradiciones que iluminan la noche. Sin embargo, entre las campanadas y los brindis, el uso de petardos y fuegos artificiales vuelve a situarse en el centro del debate público. Cada año, se repiten incidencias que podrían evitarse con algo de información y sentido común. Por ello, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones básicas para disfrutar de la pirotecnia de una manera responsable y segura.

En primer lugar, conviene tener claro qué dice la normativa al respecto. Corresponde a cada Ayuntamiento establecer sus propias medidas y, de acuerdo con la Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones de Sevilla, está permitido el accionamiento de estos artefactos durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de enero. Eso sí, existen dos franjas horarias de prohibición para evitar molestias entre las comunidades de vecinos: de 03:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Consejos de la Guardia Civil para usar la pirotecnia con seguridad

"Si has pensado en celebrar estas fiestas con pirotecnia, sigue estos consejos básicos de seguridad", informa un agente de la Guardia Civil en una publicación de TikTok. "De la misma manera que miramos la etiqueta de los productos que vamos a comer, debemos mirar también las etiquetas de los artículos pirotécnicos". Solo así será posible valorar la calidad de los mismos. "Deberías buscar tres cosas básicas: el marcado CE, la categoría y las instrucciones de uso".

Ahora bien, en lo que respecta a las diferentes categorías, son muchos los que ignoran todavía sus particularidades. En este sentido, "nos encontramos con la categoría F1, a partir de los 12 años; categoría F2, a partir de los 16 años; y categoría F3, a partir de los 18 años", informa el cuerpo de seguridad. "Debemos recordar que el uso de los artificios pirotécnicos para menores de edad debe ir siempre acompañado de un adulto".

Finalmente, la Guardia Civil menciona la existencia de una categoría más: la F4. No obstante, su potencia y la dificultad de uso que implica, hace que esté restringida solo a los profesionales. "Como último consejo, una sola norma: utiliza la pirotecnia con sentido común", concluye el agente.

Teniendo en cuenta que está permitido el uso de petardos y cohetes durante la Nochevieja, siempre que se respeten las mencionadas franjas de tiempo, la normativa también recoge posibles sanciones para aquellos que la incumplan de alguna manera. Así, infringir los horarios o superar el límite de decibelios pautado conlleva una multa de entre 300 y 750 euros.

No obstante, si los artefactos de pirotecnia llegan a ocasionar daños contra la propiedad o afectan a la seguridad de las personas, se podría considerar como una falta muy grave, con sanciones que irían de los 1.500 a los 3.000 euros.

En la misma línea, el empleo de una categoría superior a la correspondiente también implica una sanción administrativa, cuya cuantía varía en función de la gravedad.