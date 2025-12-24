¿Me pueden multar por tirar petardos en Sevilla durante la Navidad? Estas son las normas, sanciones y recomendaciones

Con la llegada de la Navidad, las ciudades parecen transformarse bajo su alumbrado. Aunque muchas de estas celebraciones suceden en el interior de los hogares, las calles se impregnan de un entrañable aire festivo y, cada año, el sonido de petardos acompaña la velada en Nochebuena y Fin de Año. Pero ¿es posible recibir una sanción económica por esta causa? ¿Qué dice exactamente la normativa de Sevilla?

La Ordenanza Municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones es la que recoge todas las limitaciones al respecto. En concreto, su artículo 27 establece la prohibición de hacer estallar petardos, cohetes, tracas o cualquier otro artefacto pirotécnico similar por parte de particulares en la vía pública y los espacios al aire libre. Sin embargo, contempla algunas excepciones.

Petardos en Navidad: franjas horarias y recomendaciones

Sobre este asunto, la normativa sí permite el accionamiento de estos artefactos ruidosos durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Eso sí, establece dos franjas horarias de prohibición, con el fin de evitar molestias entre la vecindad. Teniendo en cuenta que las celebraciones suelen extenderse hasta altas horas de la madrugada, esta actividad está restringida de 03:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

"En cualquier caso, el uso de petardos y fuegos artificiales debe conllevar una serie de precauciones", advierte la delegación sevillana de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Prender la mecha entraña riesgos y, de hecho, se produce un accidente con estos artículos en nuestro país cada 10.000 habitantes". Por ese motivo, la OCU ofrece una serie de consejos "para divertirse sin sustos". Estos son algunos de ellos:

Comprar la pirotecnia solo en comercios autorizados. Revisar la etiqueta, leer las normas de uso y comprobar que figura el nombre y la categoría del producto con el etiquetado CE.

No comprar nunca la pirotecnia sin su correspondiente envase o embalaje.

Usar una mecha de encender para los petardos. El empleo directo de mecheros o cerillas puede hacer que la llama se desvíe y el petardo explote sin alejarse lo suficiente.

No encenderlos a menos de 500 metros de árboles o lugares con riesgo de incendios, ni en días de viento.

No dispararlos directamente desde la mano, ya que se podrían sufrir daños irreversibles.

Encender la mecha por su extremo más alejado.

Si el artilugio no se enciende o no explota, hay que esperar un tiempo prudencial antes de acercarse y luego sumergirlo en un cubo con agua para inutilizarlo.

¿Cuáles son las sanciones por tirar petardos fuera de las franjas permitidas?

Teniendo en cuenta que solo es posible lanzar petardos durante un período de tiempo concreto, la normativa establece una serie de sanciones por infringir los horarios o superar el nivel de decibelios permitido. En este caso, la multa oscila entre los 300 y los 750 euros, al considerarse una infracción leve.

No obstante, si los artefactos de pirotecnia llegan a ocasionar daños contra la propiedad o afectan a la seguridad de las personas, se podría considerar una falta muy grave, con sanciones que irían de los 1.500 a los 3.000 euros.