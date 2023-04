Esto es lo que dice una guía estadounidense sobre las propinas que hay que dejar en España

Desde que hace unas semanas una camarera norteamericana mostrara públicamente su disconformidad por la propina que dejaron unos españoles en un restaurante de Nueva York (70 euros para una comida de 700), el debate sobre cómo se gestionan las propinas en España y la comparativa con el resto de países del mundo ha vuelto a avivarse. En algunos lugares ha llegado la propina obligatoria "a la americana", pidiendo entre un 5% y un 10% del coste total de la comida, lo que hizo dar la voz de alerta a FACUA.

¿Va la propina incluida en la cuenta en España? Así ocurre en Francia, Suiza, Finlandia, Dinamarca o Noruega, pero las tradiciones en nuestro país, como en Italia, Grecia, Malta, Portugal o Rumanía, iban por otros derroteros. Pues bien, para aclarar estos pormenores a sus ciudadanos cuando visiten España ha sido una guía extranjera de viaje estadounidense la que se ha decidido a mostrar las claves definitivas sobre las propinas que hay que dejar en España para que, al contrario de lo que se quejaba su compatriota, los turistas sí sepan cómo actuar (adecuadamente) en suelo español.

Porque no es lo mismo tapear en un bar, que sentarte a comer a mesa y mantel en un buen restaurante, coger un taxi o quedarte en un hotel alojado dos días o una semana. "A veces, a diferencia de los Estados Unidos, en España no se requiere dar propina, aunque hay algunas situaciones en las que se agradece mucho. A veces, el simple hecho de dejar las monedas que recibió como cambio puede servir como propina y, a veces, debe dejar más. Solo tenga en cuenta que, independientemente de lo que dé, siempre es una buena idea dar propina en efectivo en lugar de agregar propinas a un comprobante de tarjeta de crédito (ya que es posible que finalmente no llegue a la persona que brindó el buen servicio)" explica Becca Blond.

Propinas según el servicio prestado

Pero, ¿cuál es la cantidad exacta entonces que se recomienda a los extranjeros pagar por los diferentes servicios en España? Pues bien, en el sector de la restauración la consigna con la que viajan los estadounidenses es la de dejar algunas monedas o redondear al euro más cercano en el caso de tapear y dar una propina del 10 al 15 por ciento para un buen servicio en restaurantes de más categoría.

Se aconseja dar una propina del 10 al 15 por ciento para un buen servicio en restaurantes

En los hoteles, por su parte, se estima que tienen que dejar alrededor de dos euros por maleta que lleven y como mucho cinco euros si definitivamente se requiere la ayuda de un botones para custodiar nuestros enseres. Además, a la salida de la habitación también habría que ofrecer propina a las limpiadoras por cada noche que hemos pasado en el hotel. Un euro por noche sería la tarifa recomendada.

Por último, en lo que respecta a los desplazamientos en taxi, el consejo de esta guía es el de redondear el pago (7,35 a 8 euros o 18,85 a 20 euros, por ejemplo) y en caso de que el taxista haga un esfuerzo excepcional para que llegues a tiempo a tu destino añadirle entre 2 y 3 euros a la tarifa