¿Va la propina incluida en la cuenta en España?

Dejar propina después de haber comido o cenado en un restaurante para agradecer el servicio es un gesto que se suele hacer (o no hacer) dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos. En países como Japón, Corea del Sur o China está mal visto, pues lo sienten como una infravaloración al trabajo del personal del establecimiento.

Sin embargo, hay lugares en los que es obligatorio dejar propina, como por ejemplo en los Estados Unidos. No está reconocido en la ley, pero si tras comer en un restaurante te marchas después de abonar únicamente la cuenta, es probable que el camarero te pida explicaciones. De hecho, en los tickets, normalmente, hay un apartado destinado a las propinas, que el cliente debe rellenar con la cantidad que crea conveniente, aunque lo normal es que sea entre un 10 y un 20% del total. En algunos casos, la cuenta ya nos 'habrá calculado' cuánto sería un 10, un 15% o un 20%, por ejemplo, y tan solo habría que señalarlo.

En Estados Unidos también hay algunos restaurantes en los que directamente incluyen la propina en el precio, como también pasa en Canadá, Islandia, Finlandia o Países Bajos.

En España, ¿va la propina incluida en la cuenta?

En el caso de España, no es obligatorio dejar propina después de haber comido o cenado en un restaurante, por lo que no debe ir incluida en la cuenta. Esto es algo que ha resaltado recientemente el gremio hostelero, pues se han detectado varios establecimientos que han hecho prácticas que recuerdan a las de Estados Unidos.

En los últimos meses se han descubierto que restaurantes en Madrid y Barcelona cuando traían la cuenta al cliente se veía en ella un apartado con el importe total sin propina y otros dos en los que iría incluida, siendo el segundo un 5% del total y el tercero un 10%, para que el comensal elija una de las tres opciones.

Además, al lado de cada opción se puede ver un emoticono, expresando una cara seria en el apartado en el que no se deja propina y una tremendamente feliz en la que esta es el 10% del total, algo con lo que se pretende "crear un sentimiento de culpa" si la elección es abonar únicamente la cuenta, como indica Rubén Sánchez, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, a EFE.

Esta práctica de elegir el porcentaje de propina que queremos dejar también se está implementado en algunas aplicaciones asociadas al datáfono, por lo que puede ir abriéndose paso y convertirse poco a poco en algo habitual. Algo que, como dice Rubén Sánchez a la citada agencia, "no es un acto ilegal porque no lo imponen", aunque añade que pedir la propina es "intentar aprovecharse" del cliente para que pague "el plus de un salario demasiado reducido".