¿Cómo hacer un huerto urbano en casa?

La moda realfooder es una realidad. Ahora, cuando vas al supermercado no solo te fijas en el precio de los productos, sino también en su composición. La búsqueda de lo "menos procesado" ha llegado a todos los hogares, y es por eso que las familias buscan cada vez más formas de introducir costumbres saludables a las dietas. Existen mercados eco, aunque no hay nada más eco que comprar la fruta y la verdura en el mercado local. Si aún así no te fías, aquí tienes una guía para construir un huerto urbano en casa, para saber de primera mano lo que estamos comiendo.

Un huerto urbano es la adaptación de la huerta tradicional a un espacio urbano en la ciudad, ya sea cubierto o no, con la intención de cosechar hortalizas, vegetales, flores, hierbas culinarias, plantas aromáticas o medicinales, etc.

Cómo hacer un huerto en casa