¿Has volado con Air Europa? Entonces esto es lo que debes hacer con tu tarjeta de crédito

Atención los pasajeros de Air Europa: la aerolínea se ha visto afectada por un ataque informático que ha comprometido la seguridad de los datos bancarios de sus clientes. Este ataque ha llevado a algunos bastantes clientes a expresar su preocupación sobre todo en redes sociales, después de recibir un correo electrónico de la compañía en el que se notifica el ciberataque y la sustracción de datos de tarjetas de crédito. En respuesta, Air Europa ha recomendado encarecidamente a sus clientes tomar medidas inmediatas para protegerse.

Recibo un correo electrónico de @AirEuropa indicando que sus sistemas han sufrido un ciberataque, que mis datos de la tarjeta de crédito han sido robados, y que cancele mi tarjeta....sin más. — Hadi Hariri (@hhariri) October 10, 2023

La misma compañía confirmó oficialmente este problema de ciberseguridad. Admitió que el ataque afectó al sistema de pagos online, exponiendo datos cruciales de tarjetas de crédito de sus clientes. Sin embargo, Air Europa ha dicho que hasta el momento no es seguro de que los datos filtrados se hayan utilizado para llevar a cabo fraudes.

La información comprometida en este incidente incluye números de tarjeta, fechas de caducidad y códigos CVV, todos los cuales son esenciales para realizar transacciones. Es importante aclarar que los datos de los titulares de las tarjetas no se vieron comprometidos, según la aerolínea. Además, la compañía asegura que los ciberdelincuentes no lograron acceder a ninguna otra base de datos.

La respuesta de Air Europa ha sido clara: todos los clientes que hayan utilizado sus tarjetas de crédito para hacer pagos a la aerolínea deben ponerse en contacto con sus bancos de inmediato para anular o cancelar las tarjetas afectadas. Esta medida preventiva es esencial para evitar cualquier uso fraudulento de la información comprometida.

En el correo electrónico que la aerolínea envió a los usuarios, se aconseja identificar la tarjeta utilizada para los pagos en su sitio web y, a continuación, contactar con el banco emisor de la tarjeta. Se recomienda solicitar la anulación, cancelación o sustitución de la tarjeta para así evitar cualquier posible uso indebido de la información. Además, se insta a los clientes a no proporcionar información personal, números PIN o cualquier otro dato sensible a través de llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos, incluso si estos se hacen pasar por el banco.

La compañía también advierte sobre la importancia de no hacer clic en enlaces que alerten sobre operaciones fraudulentas y, en caso de duda, contactar directamente con nuestro banco. Los usuarios también deben recopilar pruebas de cualquier uso no autorizado de sus tarjetas y denunciarlo a las autoridades. Esto ayudará a evitar no solo el uso indebido de las tarjetas, sino también posibles estafas que podrían darse por los datos robados.

A pesar de la gravedad del incidente, Air Europa ha aclarado que la rápida detección y respuesta por parte de su equipo de seguridad permitió bloquear la brecha de seguridad y prevenir la filtración de datos adicionales. Como resultado, la aerolínea informa que sus sistemas operan con normalidad y garantías.

La compañía continúa investigando este ataque, incluyendo su procedencia y el posible uso de la información robada. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún fraude relacionado con este ciberataque.

La noticia de esta brecha de seguridad ha generado preocupación entre los clientes, y Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios Asufin, ha instado a los pasajeros a mantenerse alerta ante este incidente. La seguridad de los datos personales y financieros es de suma importancia en el mundo digital en el que vivimos, y este incidente es uno más que nos recuerda la necesidad de tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas en línea.