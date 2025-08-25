Hallan millones en efectivo enterrados en una granja danesa: "Desde luego no parecía un ahorro para la pensión"

Un hallazgo extraordinario ha sacudido la tranquilidad de la pequeña localidad de Jebjerg, en la región danesa de Salling. Durante una rutinaria labor de limpieza agrícola, un agricultor y un contratista se toparon con una inmensa cantidad de billetes daneses enterrados bajo el suelo de una explotación. La Policía investiga ahora el origen de este tesoro oculto, que podría estar vinculado a actividades delictivas.

El descubrimiento tuvo lugar en la finca Mariesminde Landbrug, un terreno que anteriormente había albergado un vivero. Kristian Boel, copropietario de la explotación, se encontraba a escasos metros cuando el contratista levantó la tierra y encontró los fajos de billetes. "No parecía un ahorro para la pensión", declaró el agricultor a la televisión regional TV MIDTVEST, primer medio en informar sobre este insólito hallazgo.

Aunque la cantidad exacta no ha sido revelada oficialmente, diversos medios locales apuntan a que podría tratarse de varios millones de coronas danesas escondidos bajo el terreno. Tanto Boel como su socio actuaron con diligencia y notificaron inmediatamente a las autoridades, que acudieron al lugar para hacerse cargo del efectivo y otros objetos encontrados en la zona.

Investigación policial en curso

El comisario Nicolaj Risgaard, perteneciente a la Policía de Viborg, ha calificado el hallazgo como "inusual" y ha señalado que la hipótesis más probable es que el dinero proceda de actividades ilícitas. "También podría ser dinero ocultado a Hacienda", añadió el responsable policial, aunque la principal línea de investigación apunta a que podría estar relacionado con robos o con el tráfico de drogas.

Las autoridades mantienen abiertas todas las posibilidades mientras continúan con las pesquisas para determinar el origen de semejante cantidad de efectivo. El hallazgo ha despertado un enorme interés mediático y ha generado numerosas especulaciones entre los habitantes de la pequeña localidad danesa, donde un suceso de estas características resulta completamente extraordinario.

Kristian Boel, todavía sorprendido por lo ocurrido, ha comentado con cierto humor que "al menos no es del tipo de dinero que solemos cultivar en el campo". Sin embargo, en un tono más serio, ha reconocido que preferiría no haber vivido esta experiencia y espera que la investigación policial aclare pronto el misterio que rodea a este tesoro enterrado.

Dinero negro y efectivo oculto: un fenómeno recurrente

El caso de Jebjerg no es el primer hallazgo de este tipo en Europa, aunque sí destaca por la considerable suma encontrada. En los últimos años, se han documentado diversos casos de fortunas ocultas bajo tierra o en paredes de viviendas antiguas, generalmente relacionadas con actividades delictivas o con intentos de evadir impuestos.

Los expertos en criminalística señalan que el enterramiento de grandes cantidades de efectivo suele estar vinculado a organizaciones criminales que necesitan ocultar el origen ilícito del dinero. El lavado de capitales procedentes del narcotráfico o de robos a gran escala utiliza frecuentemente este método primitivo pero efectivo para esconder ganancias que no pueden justificarse legalmente.

En el caso danés, llama la atención que el dinero fuera enterrado en una zona agrícola relativamente accesible, lo que podría indicar que quien lo ocultó planeaba recuperarlo en algún momento. Las autoridades no han confirmado si existen pistas sobre la identidad del propietario del efectivo o cuánto tiempo podría llevar el dinero enterrado en la finca.

¿Qué ocurre con el dinero encontrado?

Una de las preguntas que más se repite entre los vecinos de Jebjerg es qué sucederá con el dinero encontrado. Según la legislación danesa, cuando se encuentra un tesoro o bienes de valor cuyo propietario no puede ser identificado, el hallazgo debe ser entregado a las autoridades, tal como hicieron Kristian Boel y su socio.

Si tras la investigación no se logra determinar el origen del dinero o este procede de actividades ilícitas, generalmente pasa a formar parte del erario público. En algunos países, existe la posibilidad de que los descubridores reciban una recompensa por su honestidad, aunque este aspecto no ha sido abordado todavía por las autoridades en relación con el caso de Mariesminde Landbrug.

Mientras tanto, la Policía de Viborg continúa analizando tanto el efectivo como los demás objetos encontrados junto al dinero, que podrían proporcionar pistas sobre su procedencia. Las investigaciones incluyen la revisión de casos antiguos de robos importantes en la región y el análisis de posibles conexiones con redes de narcotráfico que operan en el norte de Europa.

El impacto en la comunidad rural de Jebjerg

La noticia ha causado un profundo impacto en Jebjerg, una localidad tradicionalmente tranquila con apenas 600 habitantes. El hallazgo ha transformado momentáneamente la rutina de este pueblo agrícola, convirtiéndolo en centro de atención mediática y generando todo tipo de teorías entre sus habitantes sobre el posible origen del dinero.

"Nunca había ocurrido algo así aquí", comentan algunos vecinos a los medios locales, sorprendidos por el inusual descubrimiento. La zona de Salling, conocida por sus extensos campos de cultivo y su carácter rural, no suele asociarse con actividades delictivas de gran envergadura, lo que hace aún más misterioso el origen de la fortuna encontrada.

Para Kristian Boel y el contratista que realizaba las labores de limpieza, lo que comenzó como una jornada rutinaria de trabajo se ha convertido en una anécdota que probablemente recordarán durante toda su vida. El agricultor ha manifestado que, a pesar de la sorpresa inicial, nunca dudaron sobre qué hacer con el hallazgo, considerando que avisar a las autoridades era lo correcto.