La hija de un fallecido por el amianto en Metro: "Mi padre fue a un matadero"

Esther Jiménez, hija de un ex empleado jubilado de Metro de Madrid fallecido por haber estado expuesto al amianto en su puesto de trabajo, relata a Efe cómo su padre afrontó una enfermedad profesional, tras 42 años como maquinista del suburbano madrileño, y considera que su progenitor fue a "un matadero". En una entrevista con Efe, explica que su padre, Gabino, falleció el 12 de junio de 2021 a los 65 años a causa de un cáncer de garganta, cuyos primeros síntomas aparecieron en septiembre de 2018.

"Empieza a perder la voz, acude al centro de salud, donde primero le dicen que es una alergia y que se tome unos caramelos y después le recetan unos antibióticos, pero la afonía no se le pasa", recuerda la hija.

El problema se va a agravando hasta que en diciembre de 2018 acude a las urgencias de su hospital de referencia y lo derivan a oncología, donde le diagnostican un cáncer de garganta y le indican radioterapia y quimioterapia.

Dos días antes del fallecimiento, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le comunicó el reconocimiento de la enfermedad profesional, que había solicitado en junio de 2020, un trámite que realizó con el apoyo del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro.

Después de su muerte, la compañía denunció a la familia -la mujer y los hijos- y cuestionó el reconocimiento de la enfermedad profesional por un médico de la Seguridad Social.

El juicio está señalado en junio, pero Esther Jiménez se muestra convencida de que va a ser aplazado porque Metro de Madrid aplica todas las argucias legales para dilatar en el tiempo las compensaciones a los afectados.

Gabino presentó una demanda -por lo civil y por lo penal- para exigir una indemnización por daños al suburbano madrileño, que todavía no se ha resuelto.

Durante su vida laboral en el suburbano, asegura, a su padre, "nunca" le informaron sobre los riesgos de manipular amianto, ni le ofrecieron formación, ni le facilitaron protocolos, ni equipos de protección, ni guantes, ni mascarillas.

"Me parece cobarde que Metro de Madrid no reconozca que los trabajadores han estado expuestos al amianto en su empleo y que sigue habiendo piezas con este material cancerígeno, pero lo siguen tapando. Por mi padre ya no vamos a poder hacer nada, pero no puedo entender que no lo reconozcan para ayudar a otros compañeros", señala.

Desde el primer caso del trabajador del suburbano madrileño Julián Martín, a quien se le reconoció la enfermedad profesional en mayo de 2017, ya son diez los fallecidos y hay otros nueve trabajadores jubilados, que tienen en tramitación el reconocimiento de la enfermedad profesional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según los sindicatos de Metro de Madrid.

Desde el año 2018 hasta ahora, se han publicado 150 circulares de la dirección de Metro de Madrid para informar a los trabajadores del hallazgo de piezas con amianto en instalaciones, depósitos y trenes del suburbano.

El plan de desamiantado de Metro de Madrid prevé la inversión de 170 millones de euros hasta el año 2028 para eliminar este material en la red.

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid investiga a siete responsables y exresponsables de Metro de Madrid, con competencias en los servicios de salud y de mantenimiento de trenes, por presuntos delitos contra la salud de los trabajadores, homicidios imprudentes y lesiones, un proceso que ha sufrido retrasos y suspensiones provocados por la pandemia.