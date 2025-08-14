Incendios forestales en Andalucía, en directo | Continúan los trabajos para controlar el perímetro en el incendio de Aroche (Huelva)

Los bomberos continúan trabajando en el incendio de Aroche (Huelva), que se encuentra muy próximo a una importante masa forestal de pinos y eucaliptos

La ola de calor continúa con temperaturas más altas de lo normal en muchas zonas del país. En este escenario, una serie de factores favorecen la dispersión de incendios forestales, a los que los equipos de emergencias se enfrentan desde hace días para tratar de controlar la situación.

En Andalucía, continúa activo el incendio originado en el paraje 'La Contienda' (Huelva), cuyo flanco izquierdo se encuentra próximo a una importante masa forestal de pinos y eucaliptos. No obstante, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) informa de que hay intervenciones en otros municipios de la provincia onubense, así como en Málaga, Almería, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

Por su parte, en el conjunto de España el fuego cobra especial protagonismo en León, Zamora y Ourense, así como también Cáceres. El viento y las altas temperaturas favorecen que hayan muchos focos y conatos, por lo que se espera que en las próximas jornadas la situación siga siendo complicada.