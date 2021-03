La industria en diez nombres de mujer

La pregunta no es si hay trabajos para hombres o para mujeres, sino más bien cómo se ha llegado a pensar eso y, más flagrante aún, cómo es posible que a estas alturas haya alguna duda al respecto. Para diluirlas están ellas, claro: las mujeres, y para disiparlas del todo están, por ejemplo, las mujeres de la industria. Las ingenieras, las mecánicas, las operarias o las capitanas de marina, que durante años han trabajado en un ‘mundo de hombres’. En Cepsa lo saben muy bien por experiencia propia y por eso es cada vez mayor su compromiso activo con las trabajadoras en un sector dominado mayoritariamente por el otro sexo: planes de igualdad, campañas de sensibilización… El objetivo, que la igualdad deje de ser una meta para convertirse en una realidad. ¿Ejemplos? Ahí van diez.

Carmen García Bada es licenciada en Marina Civil y, tras años de trabajo en buques mercantes, obtuvo el título de Capitán de la Marina Mercante. Actualmente ocupa un puesto de Piloto (conocido como Loading Master) en los terminales marítimos de Cepsa en Huelva. Antes de incorporarse a Cepsa, trabajaba en el mar, un sector mayoritariamente masculino, así que tampoco le asustaba comenzar en la industria. En cualquier caso, “toda la plantilla consideró mi selección como algo normal, y esto facilita mucho las cosas. Carmen fue la primera mujer en entrar a trabajar en Petronuba, operadora de terminales marítimos de Cepsa, hace casi 7 años, lo que supuso construir un vestuario para mujeres: “creo que eso fue lo único diferente”, asegura, “todos somos uno más, sin distinción de sexo”. Cualquier puesto, dice, “puede ser desempeñado por un hombre o una mujer, lo importante es estar capacitado y tener ganas de trabajar. Afortunadamente, en Cepsa ya es algo normal”, algo que “debería mostrarse más para que pueda ser referente entre las empresas y la sociedad del entorno”, apunta.

María García-Arreciado, licenciada en Químicas en la Universidad de Granada, no tenía la intención de trabajar en un centro industrial. Tras licenciarse, le surgió la oportunidad de hacerlo en una refinería en Inglaterra, así que la aprovechó para ir adquiriendo experiencia: “Al cabo de unos meses me presenté a unas pruebas de selección en Cepsa, y aquí sigo... casi 20 años después”. La mayor parte de su carrera en la Compañía la ha desarrollado en el área de Programación y Planificación de la producción. Nunca ha sentido discriminación o un trato diferente por parte de ningún compañero ni de la empresa, “y considero haber tenido las mismas oportunidades profesionales y la relación siempre ha sido de igualdad y respeto, de equipo”, que recuerda que “la Cepsa de ahora no es igual a la de hace 20 años”, aunque ya entonces “había algunas mujeres pioneras en este sector que fueron abriendo camino con su dedicación, esfuerzo y demostrando su valía como profesionales”. Con respecto a la presencia de la mujer en trabajos o carreras técnicas, cree que “es importante tener referentes femeninos en el mundo de la ciencia, conocer y reforzar el trabajo de muchas mujeres que trabajan en el mundo de la industria y la tecnología”, que seguro “son una inspiración para muchas niñas que quieren seguir sus pasos, y creo que Cepsa está haciendo un gran esfuerzo en este sentido en los últimos tiempos, como el programa con el que colabora su Fundación, ‘Inspiring Girls’”.

Laura González Bermejo estudió ingeniería técnica industrial y posteriormente un master en prevención de riesgos laborales. Se incorporó a la Refinería La Rábida en 2004 como operadora de planta, pasó a jefe de sección y posteriormente a técnico de control. Desde 2011 ocupa un puesto de jefe de turno en la planta de Combustibles II APN. Desde el primer día “me sentí muy bien acogida por mis compañeros y nunca me he sentido distinta a ellos por el hecho de ser mujer. Los problemas que me encuentro en el día a día de mi trabajo a turnos rotativos son los mismos que los de cualquier compañero, y todos tratamos de solucionarlo de una manera similar”. Hace algunos años, asegura, “había bastantes barreras para las mujeres a la hora de acceder a ciertos puestos de trabajo o a estudios técnicos”, pero “afortunadamente eso ha cambiado y hoy en día hay igualdad de oportunidades”. Le preocupa que todavía sean noticia las mujeres que acceden a ciertos puestos de trabajo: “cuando se vea como algo normal, y no como una excepción, estará el reto superado”.

Sandra Blanco estudió Ingeniería Mecánica y, posteriormente, un Máster en Ingeniería Industrial. Fue allí donde descubrió (solo un 10% del alumnado eran mujeres) que podría no ser fácil, pero nada más lejos de la realidad: actualmente es supervisora de mantenimiento en una de las plantas de la Refinería La Rábida. Trabaja con un equipo especialistas en mecánica, electricidad e instrumentación, hombres, que la ayudan a supervisar y hacer el seguimento de los trabajos en campo: “siempre he trabajado con hombres y siempre me he sentido muy acogida por mis compañeros y mis superiores. Aunque “seguimos siendo minoría en los centros industriales”, no ocurre lo mismo en su empresa: “creo que Cepsa va en la dirección correcta, pero hace falta tiempo y mercado laboral que ofrezca los perfiles necesarios”.

María Jesús Andrés estudió Ingeniería Química y, tras conseguir una beca de Cepsa para la realización de un máster, se incorporó a la organización como Ingeniera de Procesos para más tarde pasar al área de Optimización. Actualmente es la responsable de una de las plantas del área química en Palos, asegurando la producción de forma segura y eficiente. María Jesús destaca especialmente “el respeto en el entorno de trabajo en Cepsa”, una organización con “tiene numerosos programas en pro de la inclusión y la diversidad que se ha materializado en diferentes actuaciones que se han materializado en diferentes actuaciones, todas ellas para favorecer la toma de decisiones en aspectos que fomenten la paridad”. La clave, dice “está en no ponerse barreras a una misma ni sentirse inferior por ser mujer. Te lo crees y los demás también se lo creen”.

María Ramírez Fernández es una Técnico de Protección Ambiental que trabaja en la planta de Bioenergía de San Roque. Realiza la planificación anual de actividades ambientales de esas instalaciones y de otras plantas industriales en España. Desde que entró en Cepsa, asegura, “encontré que era un entorno mucho más serio y profesional que anteriores empresas en las que había trabajado recientemente”, no en vano “en Cepsa se mide el trabajo de una manera objetiva. Me considero cualificada y profesional, responsable en mi trabajo y más que otro incentivo, que esto se valore es uno de los mayores alicientes que animan a desarrollar tu trabajo y crecer”. Desde que comenzó a estudiar Ingeniería Industrial sabía que no sería un camino fácil (tan solo 5 mujeres en su promoción), y aunque siempre ha tenido una buena relación con sus compañeros, sin distinción de género, “sí he notado en ocasiones resistencia a lo largo de mi carrera profesional, aunque no así en Cepsa”, donde “hay una cultura, que realmente se lleva a la práctica, de igualdad, y me alegra mucho ver cómo compañeras van ascendiendo a puestos directivos, cada vez en mayor número, en igualdad de condiciones”.

Pilar Ruz Aguilar es Gestor de Compras. Se encarga de la contratación de servicios (petición de ofertas, creación de pedidos, negociación de coste, etc.) en la planta de Cepsa en San Roque. En el transcurso de su vida laboral en la compañía, 30 años, “no he experimentado personalmente ningún trato distinto por ser mujer, se ha demostrado que somos capaces de conciliar las habilidades de hombres y mujeres en relación con el trabajo, con resultados muy satisfactorios”, asegura mientras alaba la implicación de Cepsa en pro de la diversidad.

Para Virginia González Costa, panelista (controla procesos de las plantas), su trabajo lo lleva “como uno más” a pesar de trabajar en un sector tradicionalmente masculino: “Siempre me he sentido tratada y valorada como uno más. Mi experiencia siempre ha sido muy positiva”, añade, al tiempo que anima “a todas aquellas chicas jóvenes a que luchen por lo que quieren porque así es como los sueños se hacen realidad. Entrar en Refinería ha sido una experiencia maravillosa”.

Eva Muñoz García es Ingeniero de Control Avanzado en el Departamento de Optimización. Su trabajo consiste en desarrollar aplicaciones para el control avanzado de procesos, con la finalidad de que sean más estables. Su primer puesto en la Refinería Gibraltar-San Roque fue como Ingeniero de Procesos de Planta. Más tarde se incorporó en el equipo de Jefes de Fábrica. Pese a que en esos años eran solo dos compañeras mujeres junto a un equipo de hombres, “tengo que decir que no existía ninguna otra diferencia” además del número. Pertenecer “a una compañía socialmente responsable y sentirme identificada con ello es muy importante para mí”, destaca Eva, que se muestra orgullosa ante los proyectos de Cepsa en pro de la diversidad.

Palma Selva Parrilla es ingeniero de procesos y trabaja en la planta de Energía de la Refinería Gibraltar-San Roque. Actualmente coordina proyectos de gran trascendencia medioambiental. En sus 20 años en la empresa ha visto “una evolución” tanto en la propia organización como en sus compañeros: “En lo primero, porque la empresa ha lanzado propuestas muy enfocadas a la conciliación de la vida familiar, apoyo al empleado, mayor representación de la mujer en la empresa… En las personas, el cambio generacional ha ido acompañado de una mayor normalización de la presencia de la mujer”. Como su compañera, Palma también destaca especialmente las acciones concretas de Cepsa, como el Código de Ética y Conducta, el Plan de Diversidad e Inclusión, el Desarrollo de competencias gerenciales entre las mujeres con potencial y la Incorporación del currículo ciego en los procesos de selección interna y externa