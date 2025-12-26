El influencer Marcos Moreno, 'El chico de las aves', recupera sus cuatro guacamayos robados el 28 de noviembre

Los cuatro guacamayos sustraídos el pasado 28 de noviembre al influencer Marcos Moreno, El chico de las aves, fueron finalmente recuperados tras varias jornadas de búsqueda, localización y rescate coordinadas con su propietario. Han sido halladas en el Soto de Mora, en Cortes (Navarra)

Las aves, muy conocidas en redes sociales por el seguimiento que su dueño realizaba de su vuelo diario, fueron halladas en distintos puntos, lo que refuerza la hipótesis de que el autor o autores de los hechos optaron por liberarlas ante la dificultad de colocarlas en el mercado negro.

El avance decisivo se produjo la tarde del martes 23 de diciembre, cuando agentes del Seprona con base en Castejón, durante una de sus vigilancias, localizaron a tres de los cuatro ejemplares en arbolado de los Sotos del Ebro, a la altura de Cortes. Conocedores de la difusión pública del robo, los agentes contactaron con el propietario y denunciante para que pudiera confirmar la identificación de las aves avistadas.

Al día siguiente, el 24 de diciembre, se estableció un dispositivo para su captura y rescate, con la participación del propietario y los agentes actuantes. Pese a los intentos realizados durante la jornada, no fue posible recuperar en ese momento a los animales, que permanecían encaramados a unos árboles.

La recuperación se completó de manera progresiva a partir del 25 de diciembre, cuando el propietario logró recuperar a la guacamaya roja Olivia y junto a ella, también consiguió poner a salvo a otras dos aves del grupo Waka y Arisa. Quedaba pendiente de recuperación Momo. Este 26 de diciembre el propietario estaba tratando de recuperar el último ejemplar, Momo. Las aves están fuera de peligro, sin que se apreciaran lesiones aparentes. Las aves han quedado a cargo de su propietario, en buen estado.

La distancia existente entre el punto de sustracción y los lugares de aparición de los guacamayos apunta a que los responsables se deshicieron de las aves, dejándolas en libertad, ante la imposibilidad de lograr su venta.